苏州部署开放道路行驶无人小巴车，车速 20 到 50 公里每小时

10 月 21 日晚间消息，在中国移动 5G 自动驾驶峰会上，无人驾驶公司轻舟智航和中国移动联合宣布在 5G 网络的支持下，RoboBus 的运营扩展至城市的开放道路。并启动 “苏州无人公交早鸟计划”，公开招募第一批有日常通勤需求的普通市民，免费搭乘无人公交。

本次启动的常态化运营 5G 无人公交是在城市的开放道路上行驶，车辆速度被控制在 20 到 50 公里每小时。在中国移动 5G 网络的帮助下，这辆装载了轻舟智航无人驾驶方案的无人小巴能应对城市公开道路上的各种复杂路况，比如十字路口混合交通流、人群横穿马路、电动车鬼探头等。

目前首条开通的线路为苏州 Robo-Bus Q1 路，路线呈 8 字形，一共设立 5 个站点。定位为城市微循环公交线路，覆盖了苏州高铁新城的会议中心、购物中心、高铁站、地铁站、商业办公楼等地。后续，该无人公交项目将开通更多路线，计划覆盖苏州北站周边 9.8 平方公里区域。

轻舟无人小巴设有 9 个乘客位和 1 个驾驶位，坐在驾驶位上的是监控车辆正常运转的安全员，车辆的驾驶操作将由轻舟智航自研的无人驾驶软件系统完成。每辆小巴早期将配备一名安全员，后续在政策的指导下，将去掉安全员。在无人公交的正常运营时间内，乘客可凭小程序扫码上车，还可在手机上查看下一趟小巴的当前位置和预估到达时间。

为了真正发挥城市微循环无人公交的作用，轻舟智航联合中国移动启动了该项目的 “早鸟计划”，招募有日常通勤需求的普通市民，早期免费提供服务。市民只需要扫码报名，便有机会获得 “早鸟计划”名额。随着更多线路的开通，无人公交将向市民全面开放。