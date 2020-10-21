媒体：琼版 iPhone 12 售价有望全球最低，iPhone 12 Pro Max 或便宜 1500 元

IT之家10月18日消息 苹果10月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 将于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

近期，琼版iPhone 12系列的售价图片曝光，iPhone 12 mini售价4784元起，差价与非免税版达到 715 元起，最顶配的 iPhone 12 Pro Max 版本售价相较官方差价达到了 1547 元。

根据《中国经济周刊》的报道，iPhone12发布会后不久，海南代购群内已开始疯狂传播琼版iPhone代购信息。根据群内流传价格，琼版iPhone12价格根据不同型号从4000多到1万元出头不等。根据描述，从海南免税店内售出的iPhone 12定价或是全球最低。

代购群内消息称，“琼版iPhone接受预定！iPhone12 Pro Max最多便宜1500，具体价格23号开售后确认。先到先得！”

所谓新免税政策，指的是今年6月29日，财政部、海关总署、税务总局发布的《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》。根据公告内容，海南省免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元；离岛免税商品品种由38种增至45种；取消单件商品8000元免税限额规定。

但此前IT之家特别报道提醒，国行免税版（琼版）苹果 iPhone 12/Pro 不是想买就能买，如果用户强烈意愿购买，还需要特别注意。购买琼版iPhone必备条件有二：A，购买离开海南岛的机票、船票或火车票，B，真实乘坐已购的飞机、轮船或火车离开海南岛；购买地点包含：A，机场、码头、火车站过安检后等候上飞机、轮船或火车时的免税店，B，海口或三亚市中心免税店。