特斯拉第三季度净利润 3.31 亿美元 同比增长 131%

北京时间 10 月 22 日消息，特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA)今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则 (GAAP)计算，特斯拉第三季度总营收为 87.71 亿美元，较上年同期的 63.03 亿美元增长 39%；归属于特斯拉普通股股东的净利润为 3.31 亿美元，较上年同期的 1.43 亿美元增长 131%。

特斯拉连续第五个季度盈利，第三季度营收和调整后每股摊薄收益超出分析师一致预期，股价在盘后交易中上涨逾 3%。

股价表现：

特斯拉股价盘后上涨 3.40%

特斯拉周三在纳斯达克交易所的开盘价为 422.70 美元。截至周三收盘，特斯拉股价上涨 0.70 美元，报收于 422.64 美元，涨幅为 0.17%。截至美国东部时间周三 17:02 分 (北京时间周四 5:02 分)，特斯拉股价在盘后交易中上涨 14.36 美元至 437.00 美元，涨幅为 3.40%。过去 52 周，特斯拉股价最高为 502.49 美元，最低为 50.27 美元。

第三季度运营要点：

——总汽车产量为 145,036 辆，较上年同期的 96,155 辆增长 51%；

·Model S/X 产量为 16,992 辆，较上年同期的 16,318 辆增长 4%；

·Model 3/Y 产量为 128,044 辆，较上年同期的 79,837 辆增长 60%；

——总汽车交付量为 139,593 辆，较上年同期的 97,186 辆增长 44%；

·Model S/X 交付量为 15,275 辆，较上年同期的 17,483 辆下降 13%；

·Model 3/Y 交付量为 124,318 辆，较上年同期的 79,703 辆增长 56%；

——美国弗里蒙特工厂的 Model 3/Model Y 产能已经增加到了每年 50 万辆；

——上海工厂的 Model 3 产能已经增加至每年 25 万辆。Model 3 补贴后的价格已降至人民币 24.99 万元，成为中国售价最低的高端中型轿车；

——柏林超级工厂的建设继续快速推进中。建筑物正在建设中，设备搬入将从接下来几周开始。与此同时，柏林超级工厂团队也在继续壮大。生产预计从 2021 年开始。

第三季度财务业绩：

——总营收为 87.71 亿美元，较上年同期的 63.03 亿美元增长 39%；

· 总汽车业务营收为 76.11 亿美元，较上年同期的 53.53 亿美元增长 42%；汽车业务毛利率为 27.7%，较上年同期的 22.8% 增长 4.9 个百分点；其中，出售碳积分收入为 3.97 亿美元，较上年同期的 1.34 亿美元增长 196%；

· 能源发电和存储营收为 5.79 亿美元，与上年同期的 4.02 亿美元增长 44%；

· 服务和其他业务营收为 5.81 亿美元，较上年同期的 5.48 亿美元增长 6%；

——总毛利润为 20.63 亿美元，较上年同期的 11.91 亿美元增长 73%；总毛利率为 23.5%，较上年同期的 18.9% 增长 4.6 个百分点；

——营业费用为 12.54 亿美元，较上年同期的 9.30 亿美元增长 35%；

——营业利润为 8.09 亿美元，较上年同期的 2.61 亿美元增长 210%；营业利润率为 9.2%，较上年同期的 4.1% 增长了 5.1 个百分点；

——调整后的息税、折旧以及摊销前利润 (EBITDA)为 18.07 亿美元，较上年同期的 10.83 亿美元增长 67%；调整后的 EBITDA 利润率为 20.6%，较上年同期的 17.2% 增长 3.4 个百分点；

——归属于特斯拉普通股股东的净利润为 3.31 亿美元，较上年同期的 1.43 亿美元增长 131%；按非美国通用会计准则 (non-GAAP)，剔除股权激励支出，归属于特斯拉普通股股东的净利润为 8.74 亿美元，较上年同期的 3.42 亿美元增长 156%；

——归属于特斯拉普通股股东的每股摊薄收益为 0.27 美元，较上年同期的 0.16 美元增长 69%；按非美国通用会计准则，剔除股权激励支出，归属于特斯拉普通股股东的每股摊薄收益为 0.76 美元，较上年同期的 0.37 美元增长 105%；

——现金和现金等价物为 145.31 亿美元，较上年同期的 53.38 亿美元增长 172%；剔除资本支出后的运营现金流 (自由现金流)为 13.95 亿美元，较上年同期的 3.71 亿美元增长 276%；运营活动提供的净现金为 24.00 亿美元，较上年同期的 7.56 亿美元增长 217%；资本支出为 10.05 亿美元，较上年同期的 3.85 亿美元增长 161%。

展望：

——产量：特斯拉已经具备了在今年生产和交付 50 万辆汽车的装机产能。尽管实现这一目标已经变得愈发困难，但是在 2020 年交付 50 万辆汽车依旧是特斯拉的目标。实现这一目标主要取决于 Model Y 和上海工厂产量的季度环比增长以及在更高产量水平上进一步提高物流和交付效率；

——现金流：特斯拉应该有足够的流动性来资助公司的产品路线图，长期产能扩大计划以及其他支出；

——过去的 12 个月，特斯拉的营业利润率达到了 6.3%。特斯拉预计营业利润率会逐渐增长，伴随着产能扩大和本地化计划最终达到行业领先水平；

——产品：特斯拉目前继续在上海、柏林以及美国德克萨斯州超级工厂为 Model Y 建造生产线，依旧有望在 2021 年从这三个工厂开始交付 Model Y。特斯拉电动半挂车 Tesla Semi 也将从 2021 年开始交付。特斯拉继续大力投资产品路线图。