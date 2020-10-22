Excel 神技巧：居然能用来练字

现在很多家庭都有打印机，家长们也希望课余时间能够打印一些字帖，供小朋友们练练字。其实做字帖，Excel 就是一个很方便的工具，之前我们也曾出过一篇文章，介绍如何通过 Excel 打印字帖正方格（点此查看链接）。

不过和传统的表格不同，字帖大多是由田字格或米字格组成。这也就意味着做好的字帖，并不能像普通 Excel 表格一样，直接向里面输入文字，只能一个字一个字截图粘贴。当然这截图也并非万能的，后期改字就是一个十分麻烦的操作。那么如何制作出一份可以修改文字的字帖呢？这里以米字格为例，教大家一个非常实用的方法。

制作这样的字帖你会吗？

1. 制作正方格

制作字帖，正方格是少不了的，当然 Excel 也给我们耍了一个小聪明，如果你觉得把行高和列宽统统设成一致就可以，那就大错特错了。因为它的行高、列宽压根就不是同一个单位，当然这个问题也并非无解，之前文章《鲜为人知的技巧！如何在 Excel 中画出标准正方形》已经给出了具体换算方法，不会的小伙伴可以转回再去看一看。

首先画出正方格

2. 制作 “米字格”

正方格做好后，就可以开始米字格的制作了。首先要明确一点，一个 “米字格 “是由四个相邻正方格组成，区别是不同的正方格内要设置不同方向的斜虚线，此外还有一个边框问题，不同位置的正方格，边框样式也是不同的。

一个 “米字格”是由四种边框样式不同的正方格组成

制作边框还是比较容易的，无非就是右击单元格进入单元格属性，再打开 “边框 “标签即可。麻烦的是，四个单元格要设置四种完全不同的样式，这里只能耐心，没有其他捷径可选。

制作 “米字格”只能耐心，没有捷径可选！

一个 “米字格 “做好后，就可以批量制作其他米字格了。具体方法是：选中已做好的 “米字格”，点击 “开始”→“剪贴板”→“格式刷”，然后直接 “刷”出其他米字格即可。需要注意的是，由于每个米字格原则上还是由四个单元格构成，因此在 “刷格”时，一定要注意别刷出 “半个格”就可以了。

批量 “刷出”米字格

最后点击 “视图”→“显示”→“网格线”，将默认的网格线隐藏，这样一个 “米字格”工作表就做好了。

3. 制作文字区

将做好的 “米字格”工作表复制一份，右击行高和列宽，将原有行列值放大一倍，并且右击进入单元格属性，取消所有边框。这一操作的目的，是将之前的米字格，变成同样尺寸的正方形单元格，以便后续添加文字。

将原行列值放大一倍，目的是建立一组和 “米字格”同样尺寸的正方格

接下来，根据需要在正方格里书写文字，并调整好字体、字号（比如楷体）。这里要注意的是，由于文字区和米字格是一一对应的，因此一定要看好行列数。

最终制作好的 “文字表”

4. 将文字刻 “到字帖上

至此所有准备工作已经完毕，接下来就是最重要一步，将文字 “刻”到字帖里。具体步骤是：首先打开快速访问工具栏的向下箭头，点击 “其他命令”。然后将 “常用命令”修改为 “不在功能区中的命令”，并把列表拉至最下方，双击 “照相机”将其添加到快速访问工具栏。接下来，再用鼠标将文字内容全部选中，点击 “照相机”图标，切换回 “米字格”工作表，将截图粘贴到对应位置，取消 “填充色”和 “边框色”即可。

添加 “照相机”到快速访问工具栏

将文字 “截图”到米字格里

后记

至此我们的字帖就完全做好了，由于 “照相机”生成的截图具有自动更新特性，因此当我们修改 “文字表”内容后，“米字格”也会相应发生变化。当然你也可以再对字帖做一些简单修饰，比如修改一下文字区颜色，添加标题等等。此外使用这个方法也可以快速制作田字格，感兴趣的小伙伴不妨一试！

添加好装饰效果的字帖！