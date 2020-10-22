美股尾盘跳水，跟谁学重挫 30%，坚持 50 万辆交付计划特斯拉股价盘后上涨

北京时间 10 月 22 日消息，美股尾盘跳水，小幅收跌。截至收盘，道指跌 97.97 点，跌幅为 0.35%，报收 28210.82 点；标普 500 指数跌 7.56 点，跌幅为 0.22%，报收 3435.56 点；纳指跌 31.8 点，跌幅为 0.28%，报收 11484.69 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

跟谁学 “屋漏偏逢连阴雨”，股价暴跌逾 30%

跟谁学今天可谓 “屋漏偏逢连阴雨”，不但股票评级遭到瑞士信贷分析师下调，还有未经证实的传言称管理层将大幅下调第三季度业绩预期。跟谁学上个月证实，美国证券交易委员会在对它进行调查。截至美国东部时间 11:15，跟谁学股价一度下跌 28%。The Fly 刊文称，瑞士信贷分析师亚历克斯 · 谢（Alex Xie）认为，中国在线教育领域的竞争日趋激烈。从理论上说，随着竞争加剧，企业实现销售有机增长的机会就会减少。可以想到的是，跟谁学营收的增速会放缓，或者需要增加广告支出。对于一家成长型公司来说，这两者都不是好消息。雪上加霜的是，市场上流传着一个未经证实的传言：跟谁学高管预计第三季度将亏损 9 亿元。相比之下，跟谁学第二季度净利润为 1860 万元，营收为 16.5 亿元。跟谁学曾预计第三季度营收将介于 19.36 亿至 19.66 亿元之间，这使得亏损 9 亿元显得格外扎眼。在 The Motley Fool 看来，与股票评级被瑞士信贷下调相比，传言对跟谁学股价影响更大，但实际上瑞士信贷的投资报告应该受到更大重视。今天常规交易中，跟谁学股价下跌 31.71 美元，跌幅为 30.8%，报收于 71.23 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

业绩超过华尔街预期，特斯拉盘后一度上涨近 2.6%

特斯拉第三季度每股收益由上年同期的 37 美分增长至 76 美分，连续第五个季度实现盈利，营收由 63 亿美元增长至 87.7 亿美元。分析师对这两个数据的预期分别为 56 美分和 82.8 亿美元。特斯拉没有下调今年的交付量计划，在发送给股东的一封信函中称，虽然完成计划的 “难度在加大，但我们仍然计划今年交付 50 万辆汽车”。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）发表投资报告称，特斯拉业绩表明，“即使在全球经济形势面临挑战的大背景下，其商业模式拥有低成本和高效生产的优势”。CFRA 分析师加里特 · 尼尔森（Garrett Nelson）表示，连续第五个季度盈利，提高了特斯拉近期成为标普 500 指数成分股的可能性。特斯拉在信函中称，今年底或明年初，菲蒙市工厂的 Model 3 和 Model Y 产能将达到每年 50 万辆。上海工厂的 Model 3 产能达到每年 25 万辆。特斯拉通过下调价格，使 Model 3 成为中国市场上价格最低的豪华电动汽车。上海工厂已实现三班生产。第三季度特斯拉交付 13.93 万辆汽车，超过华尔街预期。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 0.7 美元，涨幅为 0.17%，报收于 422.64 美元，盘中一度摸高 432.95 美元。盘后交易中，特斯拉股价涨幅一度达到 2.57%。

中国 5G 合同助力爱立信业绩超预期 股价大涨近 12%

在中国 5G 合同助力下，爱立信第三季度营收和利润双双超过预期，今天常规交易中，股价上涨 1.31 美元，涨幅为 11.77%，报收于 12.44 美元。虽然仍然受到疫情的 “有限影响”，爱立信毛利率增长至 43.2%，达到自 2006 年以来的最高水平。在中国市场 5G 产品销售推动下，爱立信营收增长 1% 至 66 亿美元，净利润增长至 53.5 亿瑞典克朗，超过分析师预期的 41.5 亿瑞典克朗。爱立信在全球范围内获得的 5G 合同数量由第二季度末的 99 个增长至 112 个。CEO 博尔杰 · 埃克霍尔姆（Börje Ekholm）说，“在中国大陆地区获得的 5G 合同符合预期，有助于第三季度利润的增长，未来情况将继续改善。”爱立信称，前 3 个季度的业绩，增强了它完成 2020 年计划的信心。Kepler Cheuvreux 分析师表示，未来 “爱立信似乎将受益于 5G 周期，其估值是有吸引力的”。他们维持对爱立信股票的 “买进”评级，把目标股价由 105.8 瑞典克朗上调至 110 瑞典克朗。瑞银分析师表示，第三季度爱立信调整后利润比市场预期高出 31%。