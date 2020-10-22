来势汹汹的短视频平台 Quibi 宣布关闭： 推出仅半年

据报道，运行于移动设备上的短视频娱乐服务平台 Quibi 在推出 6 个多月后，在本周三正式向外界宣布关闭。

Quibi 由好莱坞制片人杰弗里 · 卡岑伯格（Jeffrey Katzenberg）和惠普前首席执行官梅格 · 惠特曼（Meg Whitman）共同创立，于今年 4 月份正式推出，当时共筹集了 17.5 亿美元。这款手机应用程序的特色是短格式的新闻和娱乐视频，时长不超过 10 分钟。在推出后，这款应用曾吸引了好莱坞顶级明星的入驻，比如克里斯 · 泰根（Chrissy Teigen）和伊德里斯 · 埃尔巴（Idris Elba）等。Quibi 的投资者包括迪斯尼、康卡斯特的美国国家广播环球公司（NBC Universal）和 AT&T 的华纳传媒等传统媒体公司。

Quibi 在公告中表示，它将保护股东的权益，把公司剩余资金返还给投资者。

Quibi 的流媒体服务费用为每月 4.99 美元，但由于在苹果和谷歌应用商店的排名下滑，该公司并未能吸引到足够的付费用户。Quibi 最初预计，在推出一年后将拥有超过 700 万的付费用户，但截至几周前，该公司只发展了约 50 万付费用户。与此同时，Disney + 和 Netflix 等老牌流媒体服务的付费用户数量却有大幅增长。

由于 Quibi 的用户数量未能达到预期，公司创始人开始寻求额外的资金来维持 Quibi 的运营。在周二，有报道称，卡岑伯格试图将 Quibi 的内容出售给 Facebook 和 NBC Universal。但知情人士称，很难将 Quibi 出售给一家更大的公司，因为它拥有的内容只有两年期限，这意味着，任何买家都只会对 Quibi 的技术而不是内容感兴趣。但 Quibi 的技术也存在着不小的麻烦。交互式视频公司 Eko 正对其展开法律诉讼，声称 Quibi 侵犯了它的手机视频技术专利。