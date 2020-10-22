消息称快手最快 11 月赴港 IPO，大股东腾讯将成最大赢家

10 月 22 日早间消息，据陆玖财经报道，代表着老铁文化的短视频巨头快手，将最快于 11 月份在香港完成 IPO，其大股东腾讯，将成为最大赢家。

对此，新浪科技向快手方面求证，截止发稿，快手官方暂无回应。

近期，快手上市的传闻不断。此前就有市场消息称，快手寻求在香港进行 IPO，估值 500 亿美元；以及快手将在香港 IPO 中筹资 50 亿美元，最早将于 2021 年初在香港上市。

对于以上消息，快手方面均无确切回应。

公开资料显示，成立于 2011 年的快手共经历 10 轮融资，是中国发展最快的短视频应用之一，曾获得红杉资本、百度、腾讯等的投资。2019 年 8 月，腾讯 12.5 亿美元战略投资快手，投后估值 250 亿美元；2019 年 12 月，腾讯、云锋基金、淡马锡、红杉资本等投资 30 亿美元，投后估值 286 亿美元。

根据快手 2 月发布的《2019 快手内容报告》显示，快手日活在 2020 年初突破 3 亿。2020 年 1 月，快手发布《2019 磁力引擎年度报告》，显示其 2019 年全年营收目标超额完成。

目前，快手也在不断加码电商业务谋求发展。今年 9 月 16 日，快手电商宣布 2020 年 8 月订单量超 5 亿单。