LG 化学电池业务第三季营业利润 9.9 亿元，创下史上新高

10 月 22 日消息，据国外媒体报道，LG 化学日前公布了第三季度经营业绩，销售额和营业利润双双创下史上新高。

LG 化学第三季度销售总额为 7.5 万亿韩元，同比增长 8.8%，营业利润达 9021 亿韩元，同比增长 158.7%，双双创史上新高。LG 化学业务部门分为石油化学部门、汽车电池部门、尖端材料部门、生命科学部门。

LG 化学第三季度销售额为 3.14 万亿韩元，营业利润为 1,688 亿韩元（约合人民币 9.9 亿元），销售额和营业利润双双创下史上新高。

LG 化学表示，能创下史上最佳业绩的原因有：欧洲主要客户推出新款电动汽车，圆筒型电池销售增加，IT产品供应扩大等等。

LG 化学称，汽车电池及电动汽车用圆筒型电池供应方面的增长预计力助第四季度的销售额及利润进一步扩大。

LG 化学上月表示，将分立电池业务，在 10 月 30 日举行的临时股东大会并获得批准后，LG 化学将从 12 月 1 日起正式将电池事业划分出去另设一个新公司，新公司名称暂定为 “LG ENERGY SLOLUTIONS”（LG 能源解决方案）。

此次分立将通过存续的方式，LG 化学持有新公司的 100%股权。

LG 化学计划将这家新公司发展成为以电池事业为中心能源解决方案供应商，并于 2024 年销售额将超过 30 万亿韩元。新公司今年的预期销售额约为 13 万亿韩元。