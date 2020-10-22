小鹏 P7 车机、自动驾驶辅助今晚将迎交付至今最大 OTA

10 月 22 日，在 “1024 小鹏汽车智能日”活动前，小鹏汽车将于 10 月 22 日晚，正式向 P7 用户分批推送 Xmart OS 2.1.0 版本 OTA 升级软件，实现小鹏 P7 上市以来的第一次重大 OTA 升级，并将开放自动驾驶辅助系统的相关功能。

本次小鹏 P7 的 OTA 升级重点围绕 XPILOT 及 Xmart OS 的深度优化，把更便捷的语音交互和更智能的自动驾驶辅助驾驶体验带给 P7 车主鹏友们。OTA 完成后的小鹏 P7 将会对 XPILOT Driving 智能驾驶系统，XPILOT Safety 智能安全系统，XPILOT Parking 智能泊车系统以及 Xmart OS 车载智能系统中近 100 个功能进行优化升级，其中包括 ACC 自适应巡航、 LCC 车道居中辅助、ALC 自动变道辅助、盲区监测预警（BSD）、车道变换预警（LCA）和全场景语音功能、小 P 私人订制等。

XPILOT Driving 智能驾驶系统：

ACC 自适应巡航

通过 ACC 自适应巡航，小鹏 P7 可在车辆前方畅通的情况下，保持设定的最大巡航速度向前行驶。如果检测到前方有车辆，将会根据需要来自动降低车速，与前车保持设定的距离，直至达到合适的巡航速度。

（适用车型：智享版、智尊版）

图，LCC 车道居中辅助

LCC 车道居中辅助功能可以配合 ACC 自适应巡航对车辆速度进行控制，辅助控制车辆行驶方向，使其维持在车道中央行驶的辅助驾驶，提升行车安全性。

（适用车型：智尊版）

图，LCC 车道居中辅助

ALC 自动变道辅助

ALC 自动变道辅助是一项基于 LCC 扩展的舒适性 XPILOT 功能。在通畅的且具有清晰车道线的封闭高速公路或城市快速路上，可以按照驾驶员的变道指令（转向灯），辅助驾驶员进行车道变换。

（适用车型：智尊版）

图，ALC 自动变道辅助

XPILOT Safety 智能安全系统

在智能安全系统汇中盲区安全辅助是一项非常重要的，可以有效帮助驾驶员实现安全变道的主动安全功能，它包含了盲区监测预警（BSD）和车道变换预警（LCA）。在行驶过程中，系统将监测自车侧后方的盲区通行情况，近距离存在车辆时，将通过外后视镜的盲区预警灯点亮进行提示，此时应避免进行换道；若此时继续开启该侧的转向信号，将保持预警灯闪烁进行预警。

（适用车型：智享版、智尊版）

图，BSD 盲区监测预警

XPILOT Parking 智能泊车系统

本次 OTA，小鹏 P7 在本已 “地表最强”的智能泊车上又迈了一大步，成为了业内唯一实现提前预判自主泊车的量产解决方案。现在识别车位的范围变得更大，而且可以提前发现可泊车位而不需要开过车位，且在常用车位被记忆后，泊车时将默认选中已识别的常用车位，这样大大缩短了自主泊车的时间，让整个使用体验更加顺滑。

（适用车型：智享版、智尊版）

图，XPILOT Parking 智能泊车系统

Xmart OS 车载智能系统：

作为目前市面上语音交互体验最好，也最懂中国消费者和中国使用场景的车载 OS，Xmart OS 2.1.0 版本围绕着「你好，小 P」AI 智能助理给鹏友们带来了一次巨大的体验升级。

全场景语音

首先是全场景语音。鹏友们手动开启该功能后，可以支持连续对话、可见即可说、语义打断、双音区锁定等语音交互功能，极大提升人机语音交互便利性。

图，全场景语音

“连续对话”功能能够支持鹏友一次唤醒小 P 后便实现连续对话，等待状态下小 P 可以轻松分辨有效指令和无效指令，不乱回复；“可见即可说”功能则支持导航、音乐、空调、车控、系统设置 5 个自研应用，按钮等可操作元素均可直接语音控制；“语义打断”支持与小 P 对话时，可随时发出下一条指令，打断小 P 说话；“双音区锁定”功能支持主驾唤醒听主驾的命令，不受其他座位说话的干扰，提高语音识别准确率。

自定义小 P

在本次 OTA 之后，鹏友们可以语音更换小 P 为宇航员、赛车手、竞游先锋等 4 种新形象，其中部分形象还支持手机扫码自定义脸部表情，支持用户设计属于自己的小 P。除了形象上自定义，鹏友们还可以通过手机小鹏 App 上的【小 P 私人订制】模块自行训练小 P，设置对小 P 的个性化内容，要求小 P 按照个性化设置后的执行动作来执行相关命令，最终实现系统设置、车辆控制、空调、导航、音乐等多项车辆交互功能的自定义，还支持优化语音 UI、提示词，以及更多小 P 表情的语音状态，真正做到千人千面，让每一台小鹏 P7 的小 P 都是你的专属 AI 智能助理。

图，自定义小 P

不仅如此，现在小 P 还能跳舞啦。丰富的舞蹈动作适配不同曲风，多种舞台背景适配不同的驾驶模式，只要触控屏主界面长按小 P 头像拖拽到音乐播放栏，就可以轻松开启小 P 跳舞能力啦。

智能音乐座舱

本次 OTA 进一步优化了智能音乐座舱，可以实现头枕驾享模式体验，电话时头枕通话，音乐降音播放，让你既能听清电话，又能享受美妙音乐；新增了头枕模式智能切换开关、USB 音乐播放、音乐语音模糊搜索、更多的灯语灯舞内容展示效果、3 种「SayHi」灯语及多种车外音且支持多种效果自由配置组合，并优化了解闭锁灯语及车外音的效果。

车辆使用体验

在优化车辆使用的体验上，鹏友们 OTA 之后还可以享受 “防晕车模式”，即舒享驾乘模式，这个模式会系统性地智能匹配加速性能和能量回收强度，尽量避免过快加速和过强能量回收之间频繁转换等带来的不适体验，以便让鹏友获得更加舒适的乘坐感受。

图，低温电池预热功能

还新增了慢充预约保温功能。在家用充电桩完成充电后，预约时间到且电池温度低时，启动加热保温功能，直到电池温度达到预定值。在低温环境提供更稳定续航表现。低温电池预热功能可以在寒冷的天气下，用家充桩的电给电池包加热，当电池加热到合适的温度时，将能有效地提高车辆在寒冷情况下的续航。

车内智能系统和应用生态

本次 OTA 还给后排乘员新增了老板按键，通过长按后排右侧的门板按键，可实现前排副驾座椅前移，为后排留出更多空间。优化了空调 PM2.5 净化逻辑、能量中心交互以及微信的互联功能，支持大屏管理绑定的微信账号。不仅如此，Xmart 2.1.0 还新增了语音打开和关闭第三方应用及车载小程序功能，并新增了语音直接播放优酷视频资源内容，且可以通过第三方视频应用程序支持全屏视频播放，让乘坐的体验变得更加舒适美好。

另外要值得注意的是由于本次 Xmart OS 2.1.0 版本 OTA 升级幅度巨大，更新了近 100 个大大小小的功能，预计本次升级的时间会在 2 小时左右。所以推荐鹏友们优先开启夜间自动升级功能，其次使用手机 App 远程升级，不推荐车内立即升级。如果误点了 “立即升级”，发现时间太长想放弃，如果系统此时还在 “条件检查”状态中，鹏友们操作挂挡就可以中止升级；但如果已经进入升级，建议不要强行中止升级，避免升级失败，造成车辆异常。