佳明发布潜水电脑表 Descent Mk2 系列：搭载声纳技术，可查看气瓶数据

10 月 22 日消息，今天佳明推出其新一台潜水产品：Descent Mk2 和 Descent Mk2i 潜水电脑表以及 Descent T1 气瓶传感器。其中 Descent Mk2i 潜水电脑表搭载 Garmin SubWave 声纳技术，可直接与 Descent T1 传感器配对提供气瓶压力等数据。Descent Mk2 售价 9980 元，Descent Mk2i 售价 11980 元。

Descent Mk2 系列配备一块 1.4 英寸彩色显示屏，并采用防漏感应式按钮设计。手表支持包括如单一气体、自由潜水以及狩猎潜水等多种潜水模式。Descent Mk2 系列还内置水下三轴电子罗盘，可以提供深度、潜水时间、温度减压 / 安全停留时间、N2 负荷和上升 / 下降率等信息。其他方面，Descent Mk2 系列兼容此前佳明手表的全部功能。

Descent Mk2i 还支持通过 SubWave 声纳技术与同时发布的 Descent T1 气瓶传感器配对，能够查看气瓶残压、剩余气体时间、气体消耗率等数据。手表最多支持与 5 只气瓶传感器配对，可以检测 10 米范围内其他潜水员或气瓶数据。

Descent Mk2 和 Descent Mk2i 在智能模式下续航最长可达 16 天，在潜水模式下最长可达 80 小时。与 Descent T1 搭配使用时，Descent Mk2i 续航最长可达 32 小时。T1 传感器使用 CR123 电池供电，续航最长可达 110 小时。

此外，佳明还推出了全新的 Garmin Dive APP，该 APP 可以提供潜水活动的详细信息分析，同时还支持搜索查看全球潜点位置和潮汐数据。

售价方面，Descent Mk2 售价 9980 元，Descent Mk2i 售价 11980 元。