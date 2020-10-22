中国移动科普：为什么手机移动网络要叫 “蜂窝移动网络”

IT之家 10 月 22 日消息 随着智能手机的普及，我们日常生活几乎离不开使用手机上网，但有没有发现，有的手机（比如苹果 iPhone）将手机移动网络称为 “蜂窝移动网络”（3/4G 网络），那么，为什么要叫 “蜂窝”呢？本周，中国移动官方微博进行了科普。

根据官方的说法，手机的信号是以电磁波的形式在空气中进行传播的，手机拨打电话时，会把语音转化成信号，然后通过电磁波的形式，发送到距离最近的基站 A，基站 A 接收到信号之后，再通过交换机转发到覆盖对方手机信号的基站 B，基站 B 再把信号发送给对方手机，手机接收到信号之后再把信号转换成语音，从而实现双方通话。

基站按蜂窝状排布可以覆盖更大的范围

手机信号是以电磁波的形式通过基站在不同区域之间进行传播的，但是电磁波传输的距离有限，并且随着距离的增加而逐渐衰弱。所以为了让信号能够覆盖的范围足够广，就需要设立很多个基站。

而基站的分布并非随意的，为了节约成本，最大限度的利用资源，基站的分布方式是经过了精密的计算的。我们知道，基站的信号覆盖范围是呈圆形的，怎样在一定区域内，用最少的圆覆盖整个区域呢？

在数学计算中有这样一个结论，即以相同半径的圆形覆盖平面，当圆心处于周围各六边形的正中心时，所用圆的数量最少。所以基站覆盖范围是呈六边形分布的，每个六边形的中心设有一个基站，这样最节约资源。

IT之家获悉，由于形成的网络覆盖在一起，形状酷似蜂窝，因此被称作蜂窝网络。