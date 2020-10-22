iPhone 推动 LG Display 第三季度盈利，结束 6 个季度亏损

据报道，显示面板厂商 LG Display 今日公布了第三季度财报，受 iPhone 业务的推动，LG Display 第三季度实现盈利，从而结束了连续 6 个季度的亏损局面。

在截至 9 月的第三季度，LG Display 实现运营利润 1640 亿韩元（约合 1.4477 亿美元），而上年同期运营亏损 4370 亿韩元。

该结果也超出了分析师的预期。金融研究机构 Refinitiv SmartEstimate 调查的 17 位分析师平均预期，LG Display 第三季度运营利润将达到 640 亿韩元。

第三季度，LG Display 营收为 6.7 万亿韩元（约合 59.14 亿美元），同比增长 16%。

研究机构 TrendForce 旗下 WitsView 的数据显示，第三季度，LG Display 主要产品电视机用 55 英寸液晶显示器的价格同比增长了 20%。分析人士称，显示面板价格上涨，主要因为新冠病毒疫情导致全球对电视和显示器的需求激增。

凯普投资证券（CAPE Investment & Securities）分析师 Park Sung-Soon 表示：“LG Display 第三季度能够实现盈利，得益于强劲的面板价格，以及为苹果 iPhone 供应显示面板。”

Park Sung-Soon 同时指出，苹果和其他智能手机制造商对屏幕的需求，可能会在假日购物季过后回落，这将拖累 LG Display 的未来利润。