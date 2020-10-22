爱奇艺龚宇：互联网电视将成视频消费最重要的终极终端

10 月 22 日晚间消息，2020 爱奇艺 iJOY 悦享会在上海举行，爱奇艺创始人兼 CEO 龚宇发表《网络影视赋能美好生活》主题演讲。龚宇认为，是否能准确把握内容创作和科技创新两个领域的关键发展趋势，决定了平台最终能否创作出符合市场需求和让用户喜爱的内容，这也是爱奇艺工作的重心。

龚宇认为，在更加健康和理性的新市场环境中，内容创作需要更加关注多样性创新、注重作品精神内涵的品质提升，影视分众已成行业发展的必然趋势。为更好的实现内容创新，平台将更加关注用户需求和创作者的多样性，以合适的团队创作匹配对应用户需求的内容。

此外，在 5G、AI 和相关配套技术的发展驱动下，科技创新也在深刻影响用户终端消费偏好，并改变视频行业的商业模式。来自爱奇艺的数据显示，用户在爱奇艺互联网电视上的消费时长已超越手机端，龚宇判断，互联网电视将成为精品专业内容消费最重要、最终极、最大的终端。对此，爱奇艺已展开一系列大屏内容、技术和营销布局。

关于商业模式的变革，继不久前的中国网络视听大会后，龚宇再次强调，D2C（Direct-to-Consumer）模式已成为视频平台未来长期发展的清晰方向，在 D2C 模式中，爱奇艺作为平台提供公共服务，创作者和广告主都可以通过 D2C 模式来连接用户，售卖内容、商品和服务。在龚宇看来，D2C 直达用户模式意味着创作者和广告主都可以有效利用媒体平台的公共服务能力。创作者通过平台公共服务可以直接把内容非常低成本地呈现给观众，解决内容创作者和观众之间公平交易的问题。

会上，爱奇艺还宣布将推出 “袋鼠”百亿品牌扶持计划，即以内容 IP、明星艺人、流量三大资源，“保护”、扶持新生品牌跨越诞生到成熟的周期，凡是具备年轻化、有趣、满足新兴生活方式、能够与爱奇艺内容深度绑定的品牌，未来都将是爱奇艺 “袋鼠”的合作对象。针对有出海计划的中国品牌，爱奇艺将以品牌出海计划将国内和爱奇艺合作成功的营销经验复制到海外，共同开拓国际娱乐版图。

“前途光明，充满乐趣。”龚宇表示，爱奇艺的创作人员将和合作伙伴继续在新的发展趋势中紧密合作，探索行业中的新机会。