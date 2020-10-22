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微软 Win10 商店将上架 Chromium 版 Edge PWA 应用：但不支持动态磁贴

IT之家 2020/10/22 19:41:24 责编：骑士
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IT之家10月22日消息 微软正计划将Chromium 版Edge PWA应用带到Windows 10商店。上周，微软表示，它正在努力允许开发人员将PWA上传到微软商店。现在，PAX Web团队项目经理Justin Willis在Medium上发表了一篇文章，详细介绍微软允许开发者为微软商店创建PWA应用的计划。

IT之家获悉，该帖子强调了使用PWA的一些优势，包括Web API，如快捷方式、协议处理、URI处理、文件类型关联和与不同平台的兼容性。微软建议用户利用PWA生成器来创建和发布PWA，而无需编写大量代码。Justin还强调了一些在EdgeHTML上可以使用但在Chromium框架上不支持的功能。

  • 不支持动态磁贴

  • 无启动页

  • 在合作伙伴中心缺少分析

评审期间需要注意的事项

如果你的PWA已经在Microsoft Store中使用EdgeHTML包，并且用户已经登录，则用户需要在新的Edge包中重新认证。

用户需要安装Microsoft Edge浏览器。如果没有安装Microsoft Edge，用户将被提示先安装Edge再安装应用。随着继续推送Edge，预计会有越来越少的用户碰到这种情况。

如果你是一名开发者，并计划构建PWA，那么你可以使用PWABuilder来尝试微软商店新的Edge PWA包预览版。

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关键词：Windows 10Edge浏览器PWA

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