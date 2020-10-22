openEuler 崛起之路：欲借社区生态补强国内开源最后一块短板

对我们绝大多数人来说，面向服务器的操作系统都是一种莫名的存在。也许只有当我们的网页无法浏览或者APP无法使用时，我们才意识到它的存在。而在Red Hat、Debian、微软Windows Server等众多操作系统之外，我们同样很难关注到openEuler平台的存在。但是，openEuler平台的发展却极可能与一个产业的兴衰息息相关。

openEuler平台的前世与今生

要想了解openEuler是什么，需要记住两句话，首先openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系；其次，openEuler 也是一个创新的平台，鼓励任何人在该平台上提出新想法、开拓新思路、实践新方案。因为，第一句话决定了openEuler的前世，后一句话影响着openEuler的今世。

确切地说，openEuler 操作系统面向对象主要是服务器，包括基础加速库、虚拟化、内核、驱动、编译器、OS 工具、OpenJDK 等组件。通过创新架构，全栈优化，openEuler 操作系统将打造全场景协同的 One OS，可以应用于X86、ARM、RISC-V架构之上，适用于物理机、虚拟机、容器等环境，为多样性架构释放算力。

今年9月30日，openEuler 正式发布了 openEuler 20.09 版本。该版本的 Linux Kernel 使用 4.19.140 版本，修复了自 20.03 版本发布以来发现的 CVE 漏洞。

值得一提的是，openEuler 20.09 版本中，新增加了Kernel多核加速、轻量级虚拟机iSula2.0、云原生容器StratoVirt、BiSheng JDK、Compass CI开源软件持续集成平台、A-Tune智能调优工具、UKUI桌面、secGear精密计算框架、IMA完整性度量框架等9大新特征。在该版本的开发过程中，社区贡献者总共合并了 11485 个 Pull Request，SIG 组的数量也增加到了 71 个，覆盖了从云计算、云原生到桌面端等多个领域。

社区生态，openEuler的创新来源

操作系统是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，由于所有的软、硬件变化都要在操作系统中得以体现，所以操作系统成为了最基本也是最为重要的基础性系统软件。作为开源软件，世界上可能存在着数百种Linux，但所有的Linux却都要采用统一的内核。这个内核目前由Linux 缔造者 Linus Torvalds所领导的社区进行维护。在Linux内核之上，各种Linux可以在发行版中加入自己的代码。

以往，只从开源社区索取代码而不回馈自己的代码，不仅广受指责而且会导致社区的衰败。但在最近发布的Linux Kernel 5.8 版本中，华为 92 个内核工程师贡献了包括：ARM64 SPE perf event、ACPI CPPC 支持 ARM64 CPU 超频，以及虚拟化热迁移页标脏优化（128G 4K 页标脏从 650ms 优化到 1.8 ms），CPU 休眠调控器默认可根据场景调整等特性。华为在Linux内核代码贡献上排名世界第二位。

作为一种Linux操作系统，本属于华为的EulerOS于2019年12月31日正式开源，更名为openEuler。为Linux内核提交代码的华为工程师，全部来自于openEuler社区，由此可见，openEuler社区完全有实力在开源社区的世界里占得一席之地。

在openEuler 社区中，目前参与贡献的是来自 60 家不同企业机构超过 2000 名开发者，openEuler 20.09 版本的软件包数量已突破了3000个，同时openEuler社区repo数量已超过6000。这标志着openEuler发布版本和社区初步建立了完整的OS体系，成为了一个可以自我演进的软件平台系统。

在最新发布的openEuler 20.09 版本中，社区开发者为这个新版本带来了众多的新特性，尤其让人眼前一亮的是全新的开源项目 StratoVirt。StratoVirt用 RUST 语言实现的轻量级虚拟化项目，实现了一套架构统一支持虚拟机、容器、Serverless 三种场景。从而在面向轻量化应用场景时可实现单虚机启动时间小于50ms，启动速度因此而提升了10倍。

由此可见openEuler 社区的活动，已经开始带动国内更多开发者产生同向的合力。

我们甚至可以说，openEuler 20.09 版本本身就是openEuler 社区中的多个公司、团队、独立开发者协同开发的成果，在 openEuler 社区的发展进程中具有里程碑式的意义，也是中国开源历史上具有标志性的事件。

openEuler的崛起之路

曾经，Linux在应用初期由于缺乏相应的软硬件与它兼容和适配，让它进军企业核心应用之路充满了坎坷。但这一切随着IBM的全力支持而被打破了。

20年前，IBM投入十亿美元全力支持Linux。要知道当年IBM为让自己全线软件产品支持一种Linux，所需要付出的成本就超过了一千万人民币。IBM凭一己之力为Linux闯出了一片生态，Linux凭借着这些支持，最终成为了服务器操作系统领域的王者。

历史总是惊人的相似。今天，openEuler又一次踏上了Linux曾经走过的崛起之路。所不同的是，当年IBM凭一己之力完成了Linux的应用生态建设，而今天openEuler的成功更多地依靠了生态的力量。

openEuler并不是“一个人在战斗”，作为创新平台，openEuler不仅帮助下游的OSV们发布商业发行版，还通过与其他开源社区的联合，实现了开源操作系统与开源数据库、开源大数据工具以及包括各类工具软件的整个生态的融合。

Linux在服务器端成功的真正原因，在于其身后有一个充满了创新活力的社区，为下游不断提供活水，而在下游的商用公司则通过加工净化，让上游来的水成为适合饮用的纯净水。在“水”的净化过程中，Linux完成了一个从社区到商用的闭环。

如今openEuler 20.09通过社区开源主流社区的持续集成，以及与国产计算设备联盟的结合，已经成功打造了类似的商用闭环。这个商用闭环的价值，不仅体现在openEuler社区通过整个其他开源社区而成为了一个开源创新平台，还体现在为下游的合作伙伴基于openEuler做商业发行版、培训、赋能、认证等能力提升，更在于openEuler无缝兼容鲲鹏生态，为鲲鹏提供操作系统上的价值链补完。

华为所一直秉持的硬件开放、软件开源的策略，让openEuler成了最具活力的开源社区。openEuler不仅仅只是一个开源操作系统平台，更是国内开源社区新成果的汇集地，其应用价值将随着时间的推移而逐步显现出来。

openEuler向何处去

目前，国内领先的操作系统软件提供商（OSV）已经基于openEuler 20.03LTS版本发布了商业发行版。其中，麒麟软件基于openEuler内核打造的麒麟服务器操作系统；普华基础软件推出基于openEuler的首个商业发行版“普华服务器操作系统（鲲鹏版）”；统信软件基于openEuler内核发行的支持鲲鹏处理器的服务器操作系统deepinEuler V1.0；中科院软件所正式推出基于openEuler的傲徕操作系统发行版；麒麟信安基于华为开源操作系统openEuler构建了麒麟信安操作系统V3（欧拉版）；万里开源基于openEuler打造出了TurboLinux Enterprise Server 15。

在服务器操作系统领域，横亘着Red Hat、Debian、微软Windows Server、Unix等众多强手，它们中的许多操作系统还是曾经的王者。表面看来，留给基于openEuler的商业版操作系统的应用空间似乎并不大，但深究下去，却发现并非如此。

需要提及的是，openEuler所面向的是多样性计算，基于openEuler的商业版从一开始就有自己的技术特色。麒麟软件基于openEuler内核打造的麒麟服务器操作系统，可面向多核异构计算场景，针对关键业务及数据负载。统信软件基于openEuler内核发行的支持鲲鹏处理器的服务器操作系统deepinEuler V1.0，全面支持鲲鹏处理器的新特性，并拥有绝佳的性能。

而在诸多服务器操作系统当中，老迈的Unix一直稳步降低自己的市场份额，微软Windows Server因为成本的原因使用率也在逐步下降。这样，在服务器端基于Linux内核的各种发行版已成为真正的王者。但在Linux端，也存在着一定的隐忧。

最近就爆出了Linus Torvalds为开源操作系统寻找未来维护者时遇到种种挑战的消息。面对Linus这批五零后、六零后项目管理者，VMware 公司首席开源官 Dirk Hohndel就曾反问：我们这个社区终归要考虑代际变更的问题。到那时，我们该怎么办？事实上，这些问题的存在，给openEuler的发展和应用留出了空间。

从openEuler内部来看，通过在上游积极回馈Linux社区，已成为Linux社区重要的一部分。而在openEuler社区内部，中国TOP6的操作系统厂家：麒麟软件、统信软件、中科院软件所、普华软件、麒麟信安、万里开源，都已加入了进来。经过二十多年的积累，开源软件产业通过openEuler平台这个聚集地，已经为基于openEuler的操作系统形成应用生态创造了条件。再从鲲鹏等不断拓展的应用联盟的情况来看，应用端已在拉动国产Linux操作系统的普及。

如此，在算力统治世界的时代，openEuler创新平台，终将成为诸多技术底座不可或缺的基石。

【结束语】

操作系统历经二十多年的沉浮，只有到了今天,我们才真正认识到了它的价值。也只有在今天，我们才有能力用多年的技术积累真正融入国际开源社区，并且打造我们自主可控的生态。

二十年一个轮回，我们当然也因此有理由期待着openEuler能带来更好的市场表现。开源无国界，但围绕开源产品的市场竞争却从来没有停息过。