谷歌新功能「哼歌识曲」：找到你脑海里循环播放的那首歌

你是不是也有过这样的体验，在电视上或者商场里听到一首很好听的歌，想搜索它的歌名，当你打开音乐 App 的 “听歌识曲”功能时，要么手机完全录不到歌声，要么已经过了副歌部分，很难识别出来。

文摘菌就经常悲催的遇到这种事，最后只能傻傻的记下几句歌词，然后搜啊搜~ 不过最近听说谷歌出了一项 “哼歌识曲”的功能，简直就是文摘菌的救星啊~

谷歌今天在其搜索工具中添加了一个新的 “哼歌识曲”功能，你可以哼出（或吹口哨或唱出）那首在你脑海里循环播放的讨厌歌曲，然后使用机器学习技术进行识别。

这项新功能现已在 iOS 和安卓上的谷歌 app 可用，谷歌助手也可以——只需问谷歌 “这首是什么歌”或者按新添加的 “搜索歌曲”按钮，然后把歌哼出来即可。谷歌会根据其认为匹配的程度向用户显示结果，之后便可以点击结果来收听（就像在谷歌搜索中查找其他任何歌曲一样）。

“一种简单的解释是歌曲的旋律就像是它的指纹：它们各自具有自己的独特身份，”Google Blog 说，“我们已经建立了机器学习模型，可以将你哼出、吹出或唱出的旋律与正确的‘指纹’相匹配。”

谷歌表示，该功能通过使用其机器学习模型 “将音频转换为基于数字的序列，代表歌曲的旋律”，然后与现有歌曲进行比较。该公司称，他们会利用 “各种音源，包括人类唱歌、吹口哨或者哼歌、以及录音室的录音”来训练这些模型，剥离乐器和声音质量之类的内容，仅专注于数字序列。因此，无论你是五音不全还是 K 歌之王，“哼歌识曲”功能都可以发挥作用。

还值得注意的是，此新搜索功能仅在 iOS 上以英语提供，而在 Android 上以 20 种不同的语言提供。根据 Google Blog 的说法，将来它将扩展到更多语言。

如何使用谷歌的歌曲查找 “哼歌识曲”新功能

具体操作如下：

进入 Google App，点击谷歌搜索小部件或调出谷歌助手

点击麦克风按钮

说 “这是什么歌”或点击 “搜索歌曲”按钮

或者，如果你在使用谷歌助手，那就直接说 “嘿谷歌，这是什么歌？”

开始哼歌、唱歌或吹口哨

一旦你停止发出声音，它就开始搜索

如果成功，页面会弹出正确的歌曲作为搜索结果

使用的方法非常简单。网友 Tegan Jones 通过哼唱和唱歌对其进行了测试，在大部分情况下都有效。当然，Tegan 打趣道，前提是自己的唱功还是不错的~

Tegan 随便哼了几首歌，成功的识别出包括 Carly Rae Jepsen 的 “Call Me Maybe”，Stupendium 的 “The Fine Print”和 Doja Cat 的 “Boss Bitch”在内的一些歌曲。

不过截至发文前，此功能似乎还无法与浏览器中的谷歌搜索一起工作。