比亚迪推出龙芯 3A4000 独显笔记本电脑：中国红格调，13.3 英寸屏幕

IT之家10月22日消息 最近，比亚迪电子推出了龙芯 3A4000 独显笔记本电脑，比亚迪龙芯笔记本在外观设计上主打中国红格调，将中国红融入进黑色机身。更重要的是该设计采用了比亚迪自研的 PMH（纳米注塑，是塑胶和金属的一种无缝粘合技术）专利技术。重量1.55kg ，搭载了13.3 寸窄边框屏幕。

IT之家获悉，比亚迪龙芯笔记本的处理器采用了龙芯 3A4000 芯片，该芯片基于新一代处理器核心（代号 GS464V），相比上一代龙芯 3A3000 性能提升 100%。根据 CPU 性能测试工具 SPEC CPU2006 实际测试结果，龙芯 3A4000 的定点和浮点单核分值均超过 20 分，基于龙芯 3A4000 和国产操作系统最新版本的 Unixbench 四线程分值已达到 2700 分以上。值得一提的是，龙芯 3A4000 内集成漏洞防范设计、硬件国密算法、安全可信模块与安全访问控制机制，真正从芯片底层源头保障了安全使用。配合国产独立显卡景嘉微 JM7201，完全满足日常办公的多场景需求。

整机配置

标准版

CPU：龙芯 3A4000 处理器

主频：1.5Ghz

桥片：龙芯 7A1000

显卡：景嘉微 JM7201

内存：8G DDR4

硬盘：256G SSD

电池：65Wh

电源：DC 19.5V 6.15A

系统配置：支持龙芯操作系统、麒麟 OS、UOS MIPS 版本系统等

作为一台面向消费者的笔记本电脑，比亚迪龙芯笔记本配置了丰富的功能接口，拥有两个 USB 3.0 接口，一个 USB C 接口，一个 HDMI 视频输出接口，一个 Audio 接口，搭载 4 个喇叭实现全景外放，并且搭载自家比亚迪 65Wh 高容量电池，长续航，多外设。

在系统配置上，比亚迪龙芯笔记本电脑支持龙芯操作系统、麒麟 OS、UOS MIPS 版本多个桌面操作系统，丰富的功能，流畅的体验，更符合国人的使用习惯。