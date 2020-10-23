vivo 悄然发布两款中端机 Y30 和 Y3s ：1198 元起售

日前，vivo 悄悄在国内市场推出了两款手机，分别名为 vivo Y30 和 vivo Y3s。

vivo Y30





vivo Y30 4G 手机配有 6.51 英寸的 LCD HD + 显示屏，内部配备了骁龙 460 移动平台，8GB LPDDR4x RAM，128 GB UFS 2.1 存储和 5,000mAh 电池，支持 18W 快速充电。

其正面有一个 800 万像素的前置摄像头，背面则为 1300 万像素+ 200 万像素（微距）+ 200 万像素（深度）三摄组合。该手机具有侧面指纹扫描仪，双 4G VoLTE，Wi-Fi 802.11ac，蓝牙 5.0，GPS，microUSB 和 3.5mm 音频插孔等功能。它的价格为 1498 元。

vivo Y3s





vivo Y3s 是去年在国内发布的 vivo Y3 的新版本。它具有 6.35 英寸的 LCD HD + 水滴屏，搭载 Helio P35 芯片，具有 4GB 的 LPPDR4x RAM，128GB 的内置 eMMC 5.1 存储和支持 10W 充电的 5,000mAh 电池。

vivo Y3s 具有一个 800 万像素的前置摄像头和 1300 万像素 + 800 万像素（超广角）+ 200 万像素（深度）三摄系统。它的其他功能包括后置指纹读取器，双 4G VoLTE，Wi-Fi 802.11n，蓝牙 5.0，GPS，microUSB 和 3.5mm 耳机插孔。这款手机的价格为 1198 元。