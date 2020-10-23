朋友圈聊天会话都有新料：微信 Android 版 7.0.20 内测版详细体验

近一段时间，安卓版微信的更迭速度似乎落后于 iOS 版，就拿青少年模式和聊天会话隐藏来说，iOS 版两周前就已经提供，可直到昨天，安卓版才姗姗来迟。此次更新的是安卓版微信 7.0.20，属于内测版性质。除了刚刚提到的两处大的变化外，还有几条细节调整也同样值得期待。

1. 聊天会话隐藏

出于某种原因，我们常常需要将聊天会话删除，不过由于微信并不支持聊天内容云同步，会话删除后聊天的内容也就丢失了。此次 7.0.20 版加入了一项聊天会话隐藏功能，既可以保留聊天记录，又不会让它在 “会话”窗口中显示。使用方法是直接在会话记录上长按，然后选择 “不显示该聊天”就可以了。

新增加的 “不显示该聊天”功能

需要说明的是，这项功能不仅能针对聊天记录，也能作用在群、服务号。一句话，只要出现在 “会话”面板中的内容，统统可以隐藏。

2. 青少年模式

类似于之前 QQ 的那个 “青少年模式”，此次微信推出的 “青少年模式”，同样也是通过屏蔽诸如 “公众号”、“搜一搜”、“小游戏”、“附近的人”…… 等带有娱乐性质的功能，来防止未成年人过度沉迷。所不同的是，微信允许使用者自定义部分模块的屏蔽程度。如在 “公众号”、“视频号”中，便提供了 “全部屏蔽”、“已关注不屏蔽”、“完全不屏蔽”三种选项。不过像 “看一看”、“游戏”、“附近的人”等选项，则是直接屏蔽，没有提供修改权限。

新增加的 “青少年模式”

开启路径位于设置页面，点击 “青少年模式”，再输入微信密码即可。接下来会显示青少年模式的设置面板（图 02），根据情况挑选适合的屏蔽选项。通常被屏蔽模块会直接从界面中隐藏，但如果强制访问，就会看到如下这则提示。

开启入口在 “设置”面板

强制访问被屏蔽内容会看到这个提示

3. 表情面板支持搜索

表情面板左侧增加了一个搜索图标，可以在聊天过程中直接搜索表情发给好友。这个就没啥可说的了，总之是个挺不错的变化。

新增表情搜索功能

4. 聊天框新增 “搜一搜”

“搜一搜 “并没有写在更新列表里，但如果我们长按聊天框，就能看到这项功能。简单点说，“搜一搜”可以在聊天过程中搜索表情、公众号、视频号，并且一键发送给对方，一定程度上提高工作效率。当然，这里也存在一个小问题，通常我们都是看到某项内容后分享给对方，而像这种边搜索边分享的情况&……%￥#@貌似并不多见吧！

聊天框中的 “搜一搜”

还有一点需要注意，使用这项功能时请尽量不要开启 “青少年模式”，否则搜索结果里就只有表情了。

5. 朋友圈上线 “话题标签”

话题标签正式上线微信朋友圈，对于这项功能，很多小伙伴也是期盼以久。使用方法足够简单，只要在编辑朋友圈时，长按空白处不松手即可，之后快捷菜单会显示出一个话题标签图标（#）。而添加好的标签，也会自动呈现蓝色，别人点击后就会显示出视频号里的相关内容。

朋友圈上线 “话题标签 “

写在最后

除了上面一些大的变化外，新版还更改了群直播图标。此外有消息称，腾讯也将在近期开放语音信息进度调节，类似于之前 QQ 的语音进度调节，通过拖动即可调整语音信息的播放进度，很值得期待。好了，以上就是本期安卓版微信 7.0.20 的具体更新情况，有没有你的菜呢？欢迎小伙伴们一起在评论区留言吧。