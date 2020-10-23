马斯克称特斯拉将自己开采锂矿，外媒：虚张声势，刺激矿企供货

在上个月特斯拉举行的 “电池日”活动上，公司邀请美国两家大型锂电池公司 Livent 和 Albemarle 的高管参加活动。

当这些高管坐在 Model 3 中，通过车载屏幕观看埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的表演时，看到这位特斯拉首席执行官抛出了一个震惊消息：特斯拉正在成为他们的竞争对手。

马斯克表示，特斯拉已经获得内华达州一块占地约 40 平方公里土地的使用权，计划用简单的方法提炼锂，并将修建一座锂冶炼厂，向位于德克萨斯州新超级工厂供应锂电。次日，由于 Albemarle 和 Livent 的股价暴跌，市值总计损失 17 亿美元。

但业内人士和观察人士仍怀疑，造汽车的特斯拉能否对老牌锂电生产商构成严重竞争威胁。他们表示，特斯拉的计划不太可能在多年内取得成果，而是旨在向这个由五家公司主导的行业施加压力，要求其提高产量。

咨询公司 Benchmark Mineral Intelligence 董事总经理西蒙 · 摩尔斯 (Simon Moores)表示 :“他是在制造轰动效应。”“传递的信息是，‘我们不相信你们能迅速满足我们的需求，所以我们会自己做。’”这是对上游公司的轻微鞭策。”

特斯拉正寻求将电池成本降低一半以上，以生产一款价格只有 2.5 万美元的电动汽车，与大众市场的中档燃油车展开竞争。

花旗集团分析师表示，要实现到 2030 年年产 2000 万辆汽车的宏伟目标，特斯拉需要使用 3 太瓦时的电池，这意味着仅为满足特斯拉的供货需求，整个锂电行业就需要增长 8 倍以上。

能源咨询公司 WoodMackenzie 表示，如果全球要实现巴黎气候协议的目标，未来 15 年需要在锂领域投资 500 亿美元，以满足电池需求。

但面对连续三年的价格下跌，锂生产商的规模一直难以扩张。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据，过去一年特斯拉使用的氢氧化锂价格下跌了 20%。

如果不进一步投资，特斯拉可能会面临锂供应短缺的风险，并在未来 10 年面临潜在的价格飙升。

今年 8 月，低价促使 Albemarle 暂时关闭了位于内华达州银泉市的锂工厂。该公司还放缓对澳大利亚西部一座氢氧化锂精炼厂的投资。

为了支持供应，特斯拉上月与北卡罗来纳州矿业集团皮埃蒙特锂公司 (Piedmont Lithium)签署了一项协议，从 2022 年开始购买该公司 5 年的锂产量。

图示：一名技术人员在锂工厂处理矿物样品。

皮埃蒙特锂公司首席执行官基思 · 菲利普斯 (Keith Phillips)表示，该合同将帮助 Piedmont 获得资金，使更多锂矿投入生产。

“特斯拉面临的一个问题是，在中国市场以外，Albemarle 和 Livent 垄断了氢氧化锂市场，”他说。“两家公司都没有增加上游产能，但特斯拉的需求每年都在增长。如果他们能帮助别人成功，就能给市场带来更多的锂供应量，这对他们也有好处。”

马斯克表示，通过皮埃蒙特锂公司和自家位于德克萨斯州的冶炼厂，特斯拉可以将锂生产成本降低 33%。

但据锂行业资深顾问乔 · 洛瑞 (Joe Lowry)说，这只能满足特斯拉的一小部分需求。

他还对从内华达州粘土矿床开采锂的计划表示怀疑。马斯克在电池日上总结道 :“我们从地面上取出一块泥土，取出锂，再把这块泥土放回原来的位置。”

洛瑞表示 :“我认为，特斯拉无法成功满足自己对锂的高需求。”“我认为他们会像其他进入这个行业的人一样苦苦挣扎——制造高质量的锂化物并不容易，马斯克知道这一点。这只是一个让锂电池公司回到谈判桌上来的诡计吗?”

Albermarle 首席执行官肯特 · 马斯特斯 (Kent Masters)表示，该公司曾考虑在内华达州从粘土中提取锂。但得出的结论是，与在智利和澳大利亚开采锂矿相比，该公司的生产成本不具竞争力。

“考虑到目前的价格、我们对价格的预测以及其他资源的可获得性，(从粘土中提取锂)不经济，”他最近在与分析师的电话会议上表示。

另一位锂公司高管表示，特斯拉需要获得政府许可才能在内华达州开始采矿，而这个过程本身可能需要数年时间。

摩尔斯认为，“电池日”声明的真正目的是启动在美国市场建立锂供应链的进程。他补充称 :“现在的美国市场几乎不生产任何电池，也不生产任何化学品和原材料，要拥有一个集成的特斯拉电池中心很难。”