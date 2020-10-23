蚂蚁估值 3.6 万亿提前 11 月 5 日挂牌，增 10 名联席账簿管理人

据香港信报报道，蚂蚁集团将于下周招股，上市估值逐渐清晰，该股昨日开展上市前推介，两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为 3800 亿至 4610 亿美元（约 2.96 万亿至 3.6 万亿元），以及 3330 亿至 4570 亿美元（约 2.6 万亿至 3.56 万亿元），与较早前传出估值目标 2800 亿美元高出至少 33%，而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率 32.9 倍至 45.2 倍。据悉，蚂蚁由原本初步计划 11 月 6 日挂牌，现将提前一日至 11 月 5 日，另消息指已加入 10 个新的联席账簿管理人。

早前市传蚂蚁第二度调高上市估值目标，至 2800 亿美元。路透旗下 IFR 引述接近蚂蚁 IPO 人士报道，今次蚂蚁估值将介乎 2500 亿至 3000 亿美元（约 1.95 万亿至 2.34 万亿元），惟两间承销商给予的估值更高。此外，蚂蚁已聘请 10 个新的联席账簿管理人，包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等。

明年预测市盈率达 45 倍

大摩报告指出，蚂蚁是内地领先的电子支付及金融平台，预期 2019 年至 2022 年收入的年复合增长率为 35%；经调整纯利的年复合增长率为 55%，明年经调整纯利将达 680 亿元人民币，2022 年更达 890 亿元人民币。大摩表示，以现金流折现（DCF）的估值模型计算，蚂蚁直至今年底的估值为 3330 亿至 4570 亿美元，相当于明年预测市盈率 32.9 倍至 45.2 倍，2022 年的预测市盈率为 25.2 倍至 34.6 倍。

IFR 引述瑞信报告预计，蚂蚁估值将介乎 3800 亿至 4610 亿美元，估计今年全年盈利按年可飙 1.41 倍至 433 亿元人民币；假设蚂蚁今年至 2022 年盈利的年复合增长率达 32%，其目标市盈率可达 38 倍至 45 倍。

瑞信亦比较目前阿里巴巴（09988）、腾讯 （00700）、京东（09618）、美团（03690）及拼多多的市盈增长率（PEG），平均为 1.2 倍，低于国际科网龙头亚马逊、谷歌及 Facebook 等平均的 1.6 倍，故相信蚂蚁的 PEG 可达 1.2 倍至 1.4 倍。

鹏格斯资产管理首席投资总监李浩德认为，跟其他 IPO 不同，投资者对蚂蚁定价或估值的敏感度已十分低。

另外，专研自身免疫、肿瘤科及眼科药物的无收益生科股荣昌生物日前已展开上市前推介，有传计划集资约 4 亿美元（约 31.2 亿港元），据悉最快下周初招股，意味有机会与蚂蚁硬撼。

港汇强 金管再注 174 亿

不过，近期上市的新股走势黯淡，物管股第一服务（02107）昨天首日挂牌，低开 16.7%，走势每况愈下，终以全日最低位 1.76 元收市，大跌 26.7%，是 7 月中以来首日挂牌表现最差新股，不计手续费，每手蚀 1600 元，该股有 7 张「顶头槌飞」认购，料每张蚀约 77.4 万元。

今天将有沧港铁路（02169）接力挂牌，辉立交易场显示，该股昨天暗盘微升 1.05%，收报 0.96 元，每手账面赚约 40 元，惟于富途暗盘则飙 27.4%，每手账面赚 1040 元。

港元汇价持续偏强，金管局先在周三纽约交易时段（即香港时间周四清晨），因为港汇触及强方兑换保证，而被动承接美元沽盘，并向市场释放 54.25 亿元；到昨日亚洲交易时段，又向市场注资 120.13 亿元，单日共沽出 174.38 亿元，香港银行体系总结余下周二（27 日）将增至 3848.67 亿元。