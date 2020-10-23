2021 年全球智能音箱市场将增长 21%，出货量 1.63 亿台

10 月 23 日早间消息，数据调研机构 Canalys 发布最新数据预测，2021 年全球智能音箱预计出货量将达到 1.63 亿台，整体增长 21%。

2021 年全球智能音箱预计出货量将达到 1.63 亿台

Canalys 预计明年中国大陆将成为智能音箱的主要市场，增长率为 16%。其余市场预计仅增长 3%。尽管如此，由于需求增加以及产品和可用性的提高，相信 2021 年对于智能音箱出货量将是非常值得期待的一年。

Canalys 尽管购买非必需品的速度放缓，但许多地区的长期停产应该会导致更多的消费者考虑将新设备引入家庭的可能性，或者更换旧的和过时的设备。

过去几个月，亚马逊、谷歌和苹果分别发布全新的智能音箱产品或对旗下产品进行更新。

苹果在 10 月的发布会上带来了 HomePod mini，这对现有厂商还有挑战的。“苹果仍然有很多吸引用户的方法，特别是 HomePod mini99 美元的售价（国行版 749 元）相比竞品还是很有优势的。

2024 年全球智能音箱的基数将达到 6.4 亿台

Canalys 认为，苹果是美国三大公司中唯一一家在中国大陆销售自家智能音箱的公司，新的产品和价位可以帮助苹果在市场上获得更多份额。尤其是价格的优势，足以给苹果带来更多新的用户，苹果应该借此机会推动其在国内消费音乐和其他服务营收。

最后 Canalys 还预测到 2024 年，全球智能音箱的基数将达到 6.4 亿台。