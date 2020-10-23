美股全线收涨，道指涨超 150 点，英特尔盘后大跌

北京时间 10 月 23 日消息，财政刺激方案谈判取得进展的消息，拉动美股小幅上涨。截至收盘，道指涨 152.84 点，涨幅为 0.54%，报收 28363.66 点；标普 500 指数涨 17.93 点，涨幅为 0.52%，报收 3453.49 点；纳指涨 21.31 点，涨幅为 0.19%，报收 11506.01 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

阿里巴巴拟在蚂蚁集团 IPO 中买进 7.3 亿股股票

阿里巴巴星期三下午发布公告称，公司已经与蚂蚁集团达成协议，将在后者的 IPO（首次公开招股）中买进 7.3 亿股 A 类股票。鉴于蚂蚁集团计划在上海股票交易所发行 16.7 亿股 A 类股票，在香港联交所发行 16.7 亿股 H 类股票，阿里巴巴拟买进的 7.3 亿股 A 类股票相当于蚂蚁集团拟发行股本的约 22%。蚂蚁集团还向承销商授予超额配售权，最高不超过原计划发行股本的 15%。阿里巴巴持有蚂蚁集团普通股和蚂蚁国际公司 C 类股，“赎回和买进协议完成后”，阿里巴巴将持有蚂蚁集团 33% 股份。公告称，蚂蚁国际公司将赎回所有 B 类和 C 类股，蚂蚁集团将向蚂蚁国际公司 B 类和 C 类股股东发行 33 亿股 H 类股票，其中包括向阿里巴巴发行 12 亿股 H 类股票。过去 3 个月，阿里巴巴美国存托股累计上涨 22%，同期内标普 500 指数上涨 4.8%。今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌 1.69 美元，跌幅为 0.55%，报收于 306.28 美元，盘中一度探底 304.21 美元。

团车 “1:4 反向分拆股票”，股价仅上涨近 100%

今天常规交易中，团车股价上涨 2.99 美元，涨幅为 98.36%，报收于 6.03 美元，盘中一度摸高 6.65 美元。虽然股价在一天内接近翻番，但团车并没有什么具体的利好消息爆出来。团车 1 股美国存托股相当于 4 股 A 类普通股。但团车 10 月 20 日宣布将调整这一比率：1 股美国存托股相当于 16 股 A 类普通股，生效时间是今天开盘。从本质上说，这相当于 1:4 的反向股票分拆。由于只是美国存托股和 A 类股比率发生改变，从技术上说美国存托股没有反向分拆。团车在公告中称，“美国存托股和 A 类股票比率改变后，美国存托股价格将成比例上涨，但公司不保证比率改变后美国存托股价格会是之前的 4 倍或更高。”鉴于团车股价只是接近翻番，这一 “提醒”似乎恰如其分。美国存托股与 A 类普通股比率的改变，对团车本身没有任何影响，投资者不可过度解读股价的大幅上涨。事实上，团车 9 月中旬发布的第二季度财报显示，其业绩相当糟糕，营收同比下跌 73%。考虑到新冠疫情的影响，这并不让人感到意外，但它对公司实际运营状况的 “披露”，要大于今天股价上涨。团车目前面临的不利处境，可能有助于解释 1:4 反向股票分拆只推动股价上涨近 100% 的原因。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

营收、Q4 预期不及华尔街水平，英特尔盘后一度跌 10%

由于服务器芯片销售疲软，第三季度英特尔营收跌幅超过预期，盘后交易中英特尔股价一度下跌 10%。常规交易中，英特尔股价上涨 0.4 美元，涨幅为 0.75%，报收于 53.9 美元。英特尔利润为 43 亿美元，每股收益为 1.02 美元，比上年同期的 59.9 亿美元和 1.35 美元下跌 28%。调整后每股收益为 1.11 美元，低于上年同期的 1.42 美元；英特尔营收由上年同期的 191.9 亿美元下跌至 183 亿美元。华尔街对英特尔营收和每股收益预期分别为 185.4 亿美元和 1.11 美元，英特尔对这两个数字的预期分别为 182 亿美元和 1.1 美元。英特尔把全年营收预期由 750 亿美元上调至 753 亿美元，把每股收益预期由 4.85 美元上调至 4.9 美元。英特尔数据中心集团营收下跌 7% 至 59 亿美元，低于分析师预期的 62.1 亿美元。英特尔预计第四季度营收为 174 亿美元，调整后每股收益为 1.1 美元；华尔街分析师预计英特尔营收为 182.4 亿美元，每股收益为 1.07 美元。今年以来，英特尔股价累计下跌约 10%，同期道琼斯工业平均指数下跌 1%，标普 500 指数上涨 7%，纳斯达克综合指数上涨 28%。

华尔街业绩预期推动 Alphabet 股价上涨近 1.4%

华尔街预计 Alphabet 第三季度每股收益为 11.34 美元，同比增长 12.1%；营收为 353 亿美元，同比增长 6.9%。过去 30 天，华尔街对 Alphabet 第三季度每股收益预期增长了 0.87%，这反映了分析师对 Alphabet 业绩变化的态度。当前，Zacks 对 Alphabet 股票评级为 “买进”。分析显示，第三季度 Alphabet 每股收益很可能超过分析师预期。分析师对 Alphabet 第二季度每股收益预期为 8.43 美元，而 Alphabet 每股收益达到 10.13 美元，增幅高达 20.17%。过去 4 个季度，Alphabet 每股收益曾两次超过分析师预期。业绩是否超过预期，并非是影响股价涨跌的唯一因素，不过，企业利润超过预期，股价上涨的概率会更高一些。此外，韩国公平贸易委员会（以下简称 “KFTC”）主席 Joh Sung-wook 表示，KFTC 在调查谷歌是否限制了手机应用和操作系统市场竞争。KFTC 计划年底前将相关调查提交给审议委员会。一旦审议委员会认定谷歌触犯了相关法律，就会对它作出罚款、责令采取补救措施的处罚，甚至提起诉讼。今天常规交易中，Alphabet 股价上涨 22.02 美元，涨幅为 1.38%，报收于 1615.33 美元。