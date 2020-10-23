美法院下令 Uber、Lyft 遵守劳动法，Uber 商业模式或将颠覆

据报道，本周四，Uber 和 Lyft 未能说服加州上诉法院推翻此前的法庭令。该命令要求两家公司遵守加州的 AB5 劳动法，但这可能颠覆两家公司当前的商业模式。

上诉法院指出，初审法院的命令没有任何法律错误。加州的 AB5 法律于今年 1 月生效，要求零工经济公司，例如网约车平台将司机视为正式员工，而不是独立合同工。目前，Uber 和 Lyft 也在支持 11 月初一项关于零工经济的提案，试图豁免 AB5 法律的一些规定。

与此同时，Uber 司机周四对 Uber 提起诉讼，称 Uber 在应用内发消息，呼吁司机投票支持该提案，此举违反了保护他们政治权利的加州法律。

诉讼称，Uber 以违法方式通过应用向司机施压，要求司机投票支持 11 月 3 日即将表决、由 Uber 支持的 22 号提案。

Uber 否认这起指控，并表示：“这是一起荒谬的诉讼，没有法律依据，仅仅是为了引起媒体关注，罔顾事实。”Uber 指出，绝大多数司机都支持 22 号提案。

22 号提案将重新梳理 AB5 法律。后者迫使 Uber、Lyft 和其他零工经济公司将劳动者定性为正式员工，让劳动者有权获得各类保障和福利，包括最低工资、加班费、医疗保险和失业保险。

Uber 和 Lyft 表示，这样的定性将导致加州的司机减少超过 75%，同时导致大部分司机无法获得当前的工作灵活性和收入机会。两家公司威胁称，如果 AB5 强制执行，那么它们的业务将退出加州。

根据 22 号提案，司机可以获得一些福利和保障，包括最低工资、医疗补贴和意外保险，但身份仍然是独立合同工。

Uber、Lyft、DoorDash、Instacart 和 Postmates 已经联合花费 1.84 亿美元来宣传这项提案，Uber 还在司机端应用中加入了宣传信息。这些应用内信息呼吁司机支持该提案，包括提交他们支持提案的视频，以及展示指向 “Yes on Prop 22”宣传网站的链接。

提起诉讼的律师大卫 · 洛维（David Lowe）表示，这些应用内信息，以及 Uber 关于业务退出加州的威胁，让司机们认为，如果他们不按照 Uber 的要求去做，可能就会受到惩罚。他指出：“严格来说，这起诉讼不是关于 22 号提案，而是关于 Uber 践踏司机的政治自由。”

斯坦福大学就业法教授威廉 · 古尔德（William Gould）也认为，Uber 的行为有着明显的干预政治的企图，违反了加州法律。

这起诉讼要求法院禁止 Uber 在应用内宣传自己的主张，对 Uber 处以罚款，并宣布 Uber 的行为违法。这起诉讼不太可能在 11 月 3 日之前得到判决。