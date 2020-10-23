报告：三星 Galaxy Z Fold 3 具有更厚的 UTG 玻璃，搭载 S Pen

IT之家 10 月 23 日消息 三星 Galaxy Z Fold 2 已于上个月上市，但业内观察人士已经在试图揭开其继任者的秘密。韩媒 The Elec 援引 UBI Research 的最新报告称，三星目前正在考虑采用 AES(主动静电解决方案)数字化技术，将 S Pen 带入下一款 Galaxy Z Fold 系列中。同时，据说该公司还在努力将 UTG（超薄玻璃）做得足够厚，以承受 S Pen 的笔尖压力。

这可能不是第一次听到三星想要将 S Pen 带入其可折叠手机的传闻了。此前传闻 Galaxy Z Fold 2 就会搭载 S Pen，但据说由于技术限制，三星无法将这一设想变为现实。

首先，三星的 Galaxy Note 系列采用了 S Pen 的 EMR(电磁共振)技术，但同样的技术对于可折叠屏幕来说过于坚硬。其次，据说三星决定不给 Galaxy Z Fold 2 配上 S Pen，因为 UTG 层不够厚，无法抵挡触控笔的笔尖。

UBI Research 认为，三星现在正寻求为即将推出的 Galaxy Z Fold 3 解决这些问题。该公司可能无法将 EMR 数字化仪应用到可折叠面板上，但它可能会决定采用 AES 技术来代替。

两种技术都有各自的优缺点，但 AES 通常以牺牲生产成本为代价，提供更好的整体性能。更重要的是，AES 可能会让三星的可折叠屏手机用上 S Pen。

据报道，三星正在寻求改进的另一个方面是超薄玻璃。Galaxy Z Fold 2 的可折叠显示屏有一层 30 微米的 UTG，太容易被 S Pen 的尖端损坏。不过，据说该公司正在努力为 Galaxy Z Fold 3 将 UTG 层的厚度增加一倍，以允许使用 S Pen。

当然，现在确定这些传言的真实性还为时过早，即使三星考虑在 Galaxy Z Fold 3 上加入 S Pen，在手机进入量产之前，很多事情都可能发生变化，IT之家将持续关注。