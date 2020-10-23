SpaceX 取消第 15 批星链卫星发射，马斯克：火箭第一级摄像头丢了

美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)周四证实，由于猎鹰 9 号火箭第一级摄像头出现故障，导致公司在第 15 批星链卫星发射前大约 15 分钟时终止发射。

马斯克发文称：“只是个看似很小的问题，火箭第一级的摄像头丢了。情况并不严重，但我们决定终止发射，对火箭进行整体检查，以防万一。”

SpaceX 表示，下次发射计划在美国东部时间 24 日上午 11 点 31 分进行，执行此次任务的猎鹰 9 号火箭助推器 B1060 有望创造新的周转（两次发射间隔时间）纪录，从间隔 51 天缩短至 49 天。如果这次尝试成功，将标志着 SpaceX 首次在 1 个月内完成三次星链卫星发射。

在这次任务中，SpaceX 将向低地轨道 (LEO)发射 60 颗、总重量约 16 吨的星链卫星，这也是 2020 年的第 13 次发射。像往常一样，这次任务将使用猎鹰 9 号火箭，它目前是世界上最可靠的运载火箭，自 2017 年 1 月以来已连续成功完成 67 次任务。

在不断向太空发射更多星链卫星的过程中，SpaceX 也在努力构建和扩大在地球上的服务网络。除了美国和加拿大部分地区外，该公司现在正申请将星链互联网服务扩展至澳大利亚。

SpaceX 已经开始在至少四个澳大利亚城市申请星链网关牌照，分别是 Broak Hill、Boorowa、Wagin 和 Pimba，这是其互联网开始在当地运营之前所需的最后步骤之一。

几个月来，SpaceX 始终努力让星链互联网在澳大利亚投入运营，但为了获得批准，该公司不得不跨越一系列监管障碍。今年 2 月，SpaceX 通过了首个监管障碍，获准将澳大利亚的无线电频率用作外资卫星。现在，SpaceX 必须获得最终的、更具挑战性的监管批准，即获得频谱牌照，以允许星链卫星与总部设在澳大利亚的地面站通信。

SpaceX 在澳大利亚的行动只是其努力的一部分，该公司需要在更多国家建立起全面运营的互联网基础设施，才能最终供世界各地的人们使用其空基互联网服务。