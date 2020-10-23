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报告：全国超 10 万老人或患 “网络孤独症” 日在线超 10 小时

凤凰科技 2020/10/23 10:13:22 责编：西瓜/实习
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10 月 23 日消息，重阳节前夕，趣头条联合澎湃新闻发布的《2020 老年人互联网生活报告》披露了百万 60 岁以上老年人在互联网上的行为偏好。报告显示，全国或有超过 10 万老人呈现出极致孤独的生活状态，几乎全天候生活在手机端的移动互联网上

截止 2020 年 3 月，中国已有 9.4 亿网民，其中 60 岁以上老年网民占 10.3%。在中国，99.2% 的网民使用手机上网，就意味着，中国移动互联网上活跃着约 9600 万银发族。

根据趣头条老年用户大数据，在 100 万老年用户中，日均在线时长超过 6 个小时的老人超过 1.2 万人，超过 8 个小时的老人达 4000 人，有 1900 人在单个 APP 上日在线时长超过 10 个小时。此前人民网和腾讯发布的报告显示，1 成以上 50 岁以上中老年人每天上网超过 6 个小时。

中国互联网络信息中心的数据显示，截止 2020 年 6 月，60 岁以上手机网民人均 APP 的数量达到 44 个，也就是说，在单个平台大数据之外，现实生活中老年人对手机依赖的程度更为严重。这背后呈现了他们在现实生活中极度孤独、缺乏现实寄托和社交连接的生活状态。

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关键词：网民

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