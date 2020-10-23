派费一降再降、罚款重，快递小哥掀起罢工潮

“无休息，三毛钱的派费，经常两个月都不发工资。”

派送员张坤向猎云网透露到，这是自己罢工的第三天，与其说是罢工，不如说是放弃这个月工资直接辞职了。“因为罢工没有人管，公司是不管你的，你罢工一天就罚钱呗。”

目前张坤已经离开快递行业决定去送外卖了，他直言至少送外卖比送快递挣钱。

打开豆瓣、微博、贴吧等社交平台，关于抱怨快递罢工的网友们比比皆是。四通一达快递公司均有罢工现象。据中国劳工 - 通讯统计，2020 年快递行业罢工事件 23 件起。可事实上通过网友讨论的程度可得知，罢工的数量远远不止于此。

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罢工是因为行业不景气吗？

根据 7.14 日国家邮政局发布的最新统计数据来看，1 月到 6 月快递业务量完成 338.8 亿件，增长 22.05%，超过 2016 年全年业务量 312.8 亿件。快递业务收入完成 3823.8 亿元，增长 12.57%，和去年持平。

上半年快递行业交出的成绩单很不错，既然行业向好业绩显眼，可为何快递罢工事件源源不断？

罢工的背后

“其实九月份陆续就有罢工的现象发生了”张坤向猎云网表示，由于九月份阔别学校半年的大学生开学，导致一时间大量包裹流入网点。平时每天七八千的包裹，在当时几乎是翻倍增长。但是派送员就这么几个人，除了加班加点干没有别的选择，三毛钱的派费也挣不到多少钱，所以当时就有很多人罢工了。

“订单量太大了，晚上十二点我还在投放快递柜。”大量的订单涌入后造成了配送员送不过来的现象，然后订单堆积又会导致客户向公司投诉，公司接到投诉后再强制施压配送员要求多送货，一个闭环就形成了。

“但是体力是有限的，长时间送货不休息身体真的吃不消，我们不像顺丰和京东，他们每个月都有固定的休息时间。”张坤表示，公司每天会要求派送员每天至少派多少件包裹，完成不了就会面临罚款。

提到罚款张坤笑了，他反问 “你知道我们有多少种罚款类别吗？”

不及时开会要罚款、不及时配送要罚款、包裹丢失要罚款、包裹破损要罚款、客户不满意要罚款等等，每项罚款最低 100 元起。“太多了，我数不过来，几十种罚款是有的，我有时候在想是快递费养活的公司还是我们的罚款”

不仅罚款，工资也经常没有保障。张坤表示，自己的工资经常两个月一发。“但是我们没有话语权啊，派送费低、罚款多、工资拖延这些事情我们向谁反映去？”所以，罢工成了最后一条路 “可是罢工也没用啊，公司才不管你罢不罢工呢，你一天不来就面临各项罚款。”

“这个行业流动量大，反正永远都会有人来干活的。”

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快递员为价格战买单

“又降了”

李峰记不清这是第几次配送费下降了，从最开始几块钱一单降到一块多，再到现在一单只有 3 毛钱了。“300 个订单，我到手才只有 90 块钱”看了看手中的单子李峰摇了摇头叹了口气说 “可是配送费降低我们有什么方法呢？”

李峰表示，疫情后自己所在的区域有几个搬家的客户，因为货物多重量大每个包裹都能达到一百多。但李峰只有几块钱的提成，“当时我还抱怨提成低，现在想想那会挣得还挺多。”

配送费下降是快递公司为了降低成本，而降低成本的原因就是各家快递为争夺更多订单量打响的价格战。

从市场角度来看，低价确实能带来一部分订单量，但成本并不是可以轻轻松松压下去的。李峰向猎云网透露，快递中转站和运输成本是固定，这些成本很难继续降低了，只能从我们身上降。

根据 21 世纪商业评论报道显示，10 元的快递费用中 3 元归网点收件方、城市内分拨费 0.6 元、分拨中心 0.3 元、快递公司收取 1 元面单费、2 元中转费、1.5 元派件费，最后快递员的派送费只有 1.6 元。对于这个数据李峰表示，虽然不知道其他地区的价格如何，但自今年起派件费就没有高于一元过。

从前段时间二次上市的中通快递来看 Q2 财报显示，单票收入同比下降 20.9% 至 1.29 元，较一季度 19.4% 的降幅有所扩大，单票成本同比下降 14.0% 至 0.92 元，Q2 单票净利 0.32 元，同比下降 28.6%。不仅如此，从各家快递企业发布的 2020 上半年财报可以看到，业务的单票价格均下滑超过 20%。顺丰单票价格下滑 22.18%，中通下滑 21.86%，韵达下滑 28.48%，圆通下滑 25.23%，申通下滑 21.34%。

配送费降低后，快递小哥的工作意愿也随之降低。李峰表示，自从配送费降低后离职的员工越来越多。

李峰向猎云网表示 “目前我的工资没有底薪，全靠提成挣钱。配送费降低后，我基本上每天工作十个小时，派送几百件快递才能勉强维持生活。我们是没有话语权的，这个职位流动量又大，多的是觉得太累工资又低干了没几天就走的。一些老员工没办法，为了维权只能罢工来表明态度了。

价格换来的高业务量使得快递公司在资本市场估值一高再高，但真正为价格战买单的却是处于快递末端的加盟网点和快递员们。

来源：孝感广电采访截图

罢工现象频繁

9 月初，湖北孝感中通快递网点因公司派费一降再降，网点员工集体罢工。9 月 6 日百世快递南京江宁快递站点三个月无收入被迫罢工。9 月 12 日河南新乡快递小哥纷纷罢工，千件包裹堆积如山。根据河南民生频道的报道得知，因快递小哥不满降低工资遂做出了罢工行为。

9 月 23 日百世快递三个月没发工资，导致员工集体罢工涉及到上万件包裹。10 月 12 号，湖南韵达快递某服务点欠薪 30 余万，员工集体罢工。

来源：官网截图

在抖音平台上，关于快递罢工的消息众多。

全国各地均有快递网点罢工的现象，但北上广的罢工现象相对少见，大多集中在二三线城市。

对此现象武汉某菜鸟驿站的老板张力维向猎云网表示，二三线城市的快递需要经历多次中转，路途中会增加中转的成本。在价钱差别不多的前提下，成本增加后留给配送员的更少了。他举例指出最近韵达快递省内省外寄件的价钱相同，但省外的运输成本更高，所以配送员的配送费相对更低一点。

更低一点意味着快递小哥的罢工意愿更强一点。

张力维表示，自家的网点之前还能维持基本的盈亏平衡。可今年受疫情影响导致订单量出现空白，不仅如此疫情进入尾声后，为了进一步增加复工复产。各家快递仍持续价格战，导致网点的盈利收入也荡然无存。

7 月份据广东台报道称，广东清远快递仓库挤压超万件包裹无人配送。快递员表示工资一拖再拖，原因是加盟网点和快递员因派送费结算产生纠纷。6 月底江苏某县级市加盟网点发布告知书，因受到总部政策影响，网点已无力承担各项罚款和支出费用，只好暂停本市快件的揽收和配送。

目前对此各家快递公司做出回应称运行正常，圆通快递在官方微博发布声明，称目前圆通网络整体稳定，不存在网点罢工问题。中通则表示，罢工传闻不属实，目前中通正积极备战双十一。申通表示，目前网络运营顺畅。百世快递也否认罢工现象。四通均作出了回应，韵达方面暂未做出表态。

为进一步求证，记者在下午两点时通过韵达快递小程序发布订单，平台显示两小时内配送员上门取件，但截至 24 小时后仍未取件。

服务质量不容忽视

快递罢工直接影响了用户体验，王琦向猎云网透露，“我的快递在中转站滞留了 6 天，拨打了三次电话投诉后才给派送的。”

9 月 20 日买的一件商品从义乌发往武汉，期间运送速度非常快仅用一天便从义务西城发出，并到达了华中丁字桥站点。但是等待配送却整整等待了 6 天，打不通网点电话的王琦拨通了官方电话。前三次得到的回应均是会尽快帮助处理，可并没有实质性的帮助，直到第四次才显示配送中。

王琦始终无法理解为什么六百多公里仅用了一天，最后一公里却等待了 6 天。

来源：受访者提供

对于王琦来说，这并不是一次愉快的购物体验。同时从快递行业出发，在严重依赖电商且同质化严重的大环境下，除时效性和供应链整合外，最重要的就是服务质量。

根据国家邮政局数据显示，2020 年 7 月快递行业服务质量指数 6 月下降超过 31.5%。还未发布最新数据，但从目前网络发布的消息来看，这个数据可能会一直下降。

王琦表示 “如果罢工现象一直存在，我愿意多花钱选择顺丰，贵了点但至少我能收到快递。”

靠低价取胜的通达系，最终也面临困于低价。

目前直播带货和电商平台布局的下沉市场正在崛起，未来快递行业发展的潜力巨大。对于快递公司而言，在取得高估值、高订单量的同时也不能忘了末端配送和用户才是支撑公司发展主要原因。前面是一条广阔大道，保证时效和服务才能一步一个脚印走下去。