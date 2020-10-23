纯国产的日子已不远：特斯拉 Model 3 的马达将国产

IT之家 10 月 23 日消息 据日经中文网报道，消息称，在电池之后，特斯拉 Model 3 的马达也要国产，能向特斯拉供应马达的候选中国企业有苏州汇川联合动力系统等。

报道称，证券公司的分析显示，汇川联合动力通过向威马汽车和理想汽车等中国新兴纯电动汽车企业供货积累了经验。目前的势头是以特斯拉为开端，将客户网扩大至外资巨头。

在纯电动汽车核心零部件的电池方面，特斯拉采用了中国行业龙头企业宁德时代新能源科技（CATL）的产品。此外，中国的调查公司数据显示，纯电动汽车热控零部件厂商浙江三花智能控制的客户名单中出现了特斯拉、大众和通用汽车。生产纯电动汽车电子零部件的厦门宏发电声也与特斯拉、大众和戴姆勒展开交易。将欧美汽车巨头纳入客户名单的中国零部件厂商正在增加。

报道称，新兴纯电动汽车企业小鹏汽车的总裁顾宏地指出，纯电动汽车几乎所有的零部件都用中国企业的产品也没有问题。“中国的供应商提供全部零部件的日子很近了”，在北京国际车展上也出现了这样的声音。

IT之家了解到，本月 19 日，特斯拉上海超级工厂启动了整车出口业务，首批中国制造的特斯拉轿车 Model 3 整齐地停靠在 上海外高桥国际汽车码头，并将于本月 27 日启程，预计 11 月底到达比利时港口。此次出口的这批轿车与供应中国市场的车型保持一致，出口目的地包括 德国、法国、意大利等欧洲国家。