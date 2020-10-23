抖音：未来一年帮助超千名手艺人年收入破百万

10 月 23 日消息，抖音宣布面向全国手艺人、手艺商家推出 “看见手艺”计划。抖音电商运营负责人木青表示，希望通过这一计划，在未来一年，帮助超千名手艺人收入破百万。

抖音电商运营负责人木青

据介绍，该计划将发挥抖音视频直播、电商的能力，通过流量扶持、费用优惠、官方培训、专属运营活动、直播基地服务等多项举措，助力传统手工艺被更多人看见，为手艺人创造更多收入。

“抖音的视频直播和智能分发能力让中小手艺人有了更多破圈的可能。”木青表示，传统手工艺的生产模式以个体工作室为主，缺乏营销推广能力，加之传统电商平台的流量主要被头部商家占据，普通手艺人的产品难以被消费者发现。

木青认为，抖音低门槛，易操作，“抖音账号就是他们的门店，一台手机就是最好的推广工具，手工艺相关的短视频、直播就是最好的推广内容。”

据统计，目前为止，有超过 5000 名手艺人每天在抖音售卖作品，其中超 90% 的人每天有稳定收入。今年以来，在抖音传统手工艺商品的销售额以每个月近乎翻倍的速度增长，9 月相关商品的销售额相比 1 月增长了 71 倍。

据悉，抖音电商在全国多个传统工艺原产地开设了直播电商基地。基地面向传统邀请商家和手艺人入驻。直播基地将向商家提供资源整合、培训运营等一体化的配套服务，并对物流、品控进行把关。

今年 7 月，抖音电商在景德镇落地了全国首个陶瓷直播基地，并在 9 月组织了首届陶瓷开窑节，5 天时间累计成交额超过 5000 万。据介绍，这样的基地抖音电商已经在全国落地 20 多个，类目覆盖，陶瓷、木雕、玉石、茶艺等。