消息称索尼将为苹果 AR 眼镜提供 OLED 微显示器，供应商解释其优势

本周早些时候，日本媒体《日刊工业新闻》报道，索尼将为苹果提供 OLED 微显示器，以用于其传闻已久的 AR / VR 眼镜。此后，该报道得到了显示器行业分析师 Ross Young 的证实，他说有多个消息来源显示，苹果确实计划将索尼的微型显示器技术用于其头戴式产品。

根据嵌入式视觉技术供应商 FRAMOS 的说法，索尼的 OLED 微显示器是小型，尖端的显示器，具有超快的响应速度，超高的对比度，广色域，可实现精确的色彩再现，高亮度，低反射率，是苹果眼镜理想的器件。索尼的微显示器还集成了用于薄型和轻型设计的驱动器，并且节电模式可延长电池续航。

Young 表示，这副眼镜将使用分辨率为 1,280 x 960 的 0.5 英寸显示屏，这些规格似乎与索尼的 ECX337A 组件相对应。根据索尼的网站，这款微显示器的最大亮度为 1,000 尼特，超高对比度为 100,000：1，超快响应速度为 0.01 毫秒或更短。

索尼微显示器提供的高对比度使附加信息层可以无缝显示，而不是覆盖。FRAMOS 表示：“这些信息只是添加到后台，以提供真实的 AR 体验。”

据之前的报道，苹果计划在 2021 年发布其 AR / VR 眼镜，但分析师则预计最早要到 2022 年苹果才能发布相关的产品。