头条、油条商标有多像：Python 检测发现相似度高达 98.4%

近日，一家名叫 “今日油条”的店铺，因被今日头条起诉而广为大众所知，就这样火了一把。

这家油条店可是把今日头条从里到外模仿的透透的，无论是 logo、配色还是标语都有着极高的相似度，远看还真让人以为是今日头条开了家油条店呢。

我们看着都眼熟，计算机就更看不下去了！

文摘菌把两家的 logo 放到一个图片检测的项目里一对比，二者的直方图距离计算结果不仅有着大部分重合，而且平均哈希算法告诉我，两个 logo 的相似度高达 96.9% (62/64)，感知哈希算法计算出的相似度则更高，为 98.4% (63/64) 。

这回，数据直接为我们解答了为何今日头条要起诉这家油条店咯。

想知道文摘菌是怎么检测图像相似度的吗？继续看下去吧~

4 种算法对比 “头条”与 “油条”logo，相似度高达 98.4%

在本菌一番猛烈的搜索下，发现了 Github 上一个用 Python 检测图片相似度的项目 identify similar images ：

在这个项目中一共提到了用 4 种算法检测图片相似度，分别是：直方图距离计算；平均哈希算法；感知哈希算法以及差异哈希算法。

文摘菌二话不说立刻下载了代码，迫不及待的想要上手尝试一番~

于是问题来了，首先要有两个大小一致的 logo，要尽量排除一些其他因素以保证结果的准确性。文摘菌在网上找啊找，没有特别合适的图片，于是找了一个相对清晰的今日油条网络图片，然后搬出了深藏的小学生 PS 技术，微调了一下图片的角度以及色调等，最终得到了这幅模样：

文摘菌尽力了 ...

然后又在网上找了一个今日头条的 logo：

接下来就是配置环境、跑代码啦，调试成功后，可以看到以下结果，这是利用直方图距离计算图片相似度的结论图：

从下图中的数据显示，根据图片直方图距离计算出的相似度约为 55.2%，不得不说这个算法得出的相似度确实不是很高。

放大直方图的话，可以看出一些细节的重合度确实差异较大。

但是，接下来利用平均哈希算法和感知哈希算法计算出的百分比就高多了。

除了差异哈希算法得出的结果不怎么理想，平均哈希算法、以及感知哈希算法计算出的图片相似度高达 96.9% 和 98.4% ，简直就是 “石锤”了~

计算机能把我们眼中的 “相似”、“眼熟”转化为准确的数据，让论据更加具有说服力，这大概就是数据的魅力吧~

如果有小伙伴对这个项目感兴趣，可以去 Github 上下载代码自己跑一跑，文摘菌在这里给出 Github 链接：

https://github.com/SkyeBeFreeman/identify-similar-images

“今日油条”老板是 “头条”迷弟，“傍大牌”只是觉得好玩

说了这么多，文摘菌越来越好奇这家油条店是什么来头了。

资料显示，“今日油条”背后的河南今日油条餐饮管理有限公司位于河南省郑州市金水区，是在今年 5 月份成立的，注册资本为 100 万元。

“头条”与 “油条”不仅商标类似，标语也是十分相仿：

今日头条：你关心的，才是头条

今日油条：关心你的，才是好油条

除此之外，就连菜单也和今日头条 App 如出一辙。

今日油条菜单 VS 今日头条 App 首页

于是 2020 年 8 月，北京字节跳动科技有限公司以商标权权属、侵权纠纷为由，将今日油条公司等被告诉至法院。9 月 11 日，广州知识产权法院开庭审理了这起商标权权属、侵权纠纷案。

那 “今日油条”老板张新亚为何要如此模仿今日头条呢？原来张新亚是头条的一位 “迷弟”。 10 月 15 日，“今日油条”法定代表人张新亚回复上游新闻记者称，大公司今日头条起诉卖油条的小公司今日油条，这令他不解。他天天刷今日头条 APP，是忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。 你以为 “油条”只模仿了 “头条”吗？据悉，该公司于 6 月至 9 月，在食品、餐饮住宿、方便食品等类目，申请注册了今日豆花、今日面条、饼多多、快手抓饼、明日油条等商标，部分申请流程处于等待实质审查状态。

除了这些商标，这家油条店还模仿了西贝莜面村的标识，把原本的 “I Love 莜”改为了 “I Love U”。

看，校长这次吃的不是热狗，是油条哦~

那么，对于 “今日油条”模仿今日头条后被告上法庭一事，你怎么看？或者你还有什么检测图片相似度的好方法吗~ 欢迎留言告诉文摘菌~