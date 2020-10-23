2020 科大讯飞全球 1024 开发者节开幕：技术驱动 AI 持续进步

IT之家10月23日消息 10 月 23 日，第三届世界声博会暨 2020 科大讯飞全球 1024 开发者节正式在中国合肥开幕，科大讯飞董事长刘庆峰、国际欧亚科学院院士李世鹏、长光卫星技术有限公司董事长宣明、科大讯飞消费者事业群总裁胡国平等诸多 AI 人工智能行业大咖出席了本次活动，为大家诠释最新智能技术的无限可能。

在今天上午的开幕式中，科大讯飞董事长刘庆峰发表了名为《场景驱动 AI 赋能》的开幕演讲。在演讲中，刘庆峰表示，未来人工智能发展存在四大机遇，分别是场景驱动、数据支撑、技术驱动和资本助推。

同时，刘庆峰表示，AI 从技术到我们的应用场景，它的价值兑现有三大标准：首先是我们要能有看得见摸得着的应用场景；其次是要有能够规模化推广的产品；还有就是要有可规模化推广的产品。

至于为开发者们作出的贡献，刘庆峰表示，首先，科大讯飞将全球先进的智能语音和人工智能核心技术，开放给开发者；同时，科大讯飞还将自己的渠道和平台优势共享给开发者；再有，就是在各地实实在在的产业孵化平台。例如合肥高新区为主的中国声谷是工信部和安徽省共同打造的全国第一个以中国冠名的产业集群中国声谷。

在上午的活动中，科大讯飞消费者事业群总裁胡国平也发表了主题演讲。在演讲中，胡国平首先回顾了过去 10 年科大讯飞对 AI 开发者赋能方面所作出的努力，同时宣布，科大讯飞联合艾瑞咨询进行了主题为 AI 时代的 API 经济的专项调研。在访问收集 1024 份 AI 开发者和 70 位企业的 CTO 对 AI 当前的应用的现状应用的观点后，形成了一份专题报告，即今天双方联合发布的《2020 中国人工智能经济白皮书》。

除了这份白皮书，胡国平还在活动中宣布科大讯飞全新升级的《1024 计划》，今年的《1024 计划》是在往年的教育生态、公益计划的基础之上，进一步聚焦行业的先导计划，赋能线下的城市计划，以及始终坚守初心的公益计划。

先导计划方面，科大讯飞将从产品赋能走向行业，赋能，实现进阶服务，为生态和应用的发展提供更契合的 AI 源动力，包括推出面向行业的 AI 人才成长体系等。

在赋能线下的城市计划中，将分为三个重要的工作，分别是城市赋能、本地化服务和高效赋能。

公益计划方面，科大讯飞推出了全新的公益计划 4.0。胡国平介绍，科大讯飞已经联合新华社策划了听中国反贫困斗争的声音的专项活动，改造出大篷车，搭载讯飞智医助理，讯飞学习机、普通话学习平台等丰富的 AI 产品。同时，他们还将联合合作伙伴，共同关注试听障人群。

在会上，科大讯飞还发布了讯飞开放平台无障碍版，该版本能够兼容大部分主流读屏软件，可以为视障开发者带来无障碍的交互体验，极大程度上满足视障用户主要功能的诉求。

2020 年科大讯飞全球 1024 开发者节将持续到 24 日，除了上午的精彩内容，下午还有行业大咖们的精彩演讲以及更多面向 AI 行业和开发者的讨论活动，IT之家将继续紧密关注大会的进程。