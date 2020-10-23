大摩：坐拥「星链」、「星际飞船」，SpaceX 估值至少可达 1000 亿美元

摩根士丹利对美国太空探索技术公司 SpaceX 的长期估值提高了一倍。这家美国投行认为，鉴于 SpaceX 在太空行业中的地位，该公司的估值至少可达到 1000 亿美元。

摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯 (Adam Jonas)在给投资者的报告中写道：“SpaceX 继续巩固其作为新兴太空经济‘任务控制中心’的地位。该公司星链（Starlink）、星际飞船（Starship）等项目的巨大潜力，以及获得利润丰厚的政府合同，都是我们提高其预估价值的重要原因。”

摩根士丹利对 SpaceX 最新估值是 7 月份之前估计的两倍，但乔纳斯说：“自从我们三个月前发表那份报告以来，情况已经发生了相当大的变化”。在这段时间里，SpaceX 已经完成一系列里程碑式的大事件，包括成功将首批 NASA 宇航员从太空接回，赢得国防部数亿美元合同，又发射了数百颗星链卫星进入轨道以建立其全球互联网服务，并对其下一代星际飞船进行了两次试飞。该公司还在 8 月份完成了 21 亿美元的股权融资，当时其估值接近 440 亿美元。

摩根士丹利将 SpaceX 基本情况下的估值从之前的 520 亿美元上调至 1010 亿美元，并略微提高了在牛市情况下的估值，从之前的 1750 亿美元上调至 2030 亿美元。就连最不可能的熊市情况下估值，也从之前的 2 亿美元增至 54 亿美元。

摩根士丹利预计，在基本情况下，SpaceX 的火箭发射业务估值达到 117 亿美元，星链卫星互联网业务增长到 809 亿美元，而点对点太空旅行业务的估值为 87 亿美元。在牛市情况下，火箭发射业务价值会增至 525 亿美元，星链业务跃升至 1328 亿美元，点对点旅行业务价值 174 亿美元。

到目前为止，SpaceX 在 2020 年已经发射了 18 次任务，近年来该公司占据了全球卫星发射市场的大部分份额。此外，SpaceX 稳步突破了重复使用火箭的界限，最引人注目的是降低了火箭助推器的成本。到目前为止，SpaceX 已经回收了 55 枚火箭助推器，并再次飞行了 40 次。乔纳斯说：“SpaceX 被广泛认为是全球发射市场上的低成本发射服务供应商。”

摩根士丹利预计，到 2040 年，SpaceX 将可以每天都发射火箭。在 20 年内，SpaceX 的每次发射将带来 6700 万美元收入，运营利润率为 20%。这在很大程度上取决于其星际飞船项目的成功。乔纳斯估计，完全开发星际飞船将耗资 56 亿至 80 亿美元，其优势之一将是能够同时发射 400 颗星链卫星。摩根士丹利将其对星链项目预期估值从之前的 420 亿美元上调到 810 亿美元。