美电信运营商 AT&T CEO：数百万人用户会放弃有线电视

AT&T 首席执行官约翰 · 斯坦基（John Stankey）在财报电话会议上预测，还有数百万人将停止使用付费有线电视服务。

截至 2019 年底，约 9100 万美国家庭在使用付费有线电视服务。斯坦基预计，付费有线电视服务用户减少这一状况仍有很长的路要走。他认为，当使用付费有线电视的用户数量减至 5500 万到 6000 万时，“我们可能会看到一个稳定的时期”。斯坦基说，这些家庭中大多数都是体育爱好者。

对于一个已经经历了长期订户流失的行业来说，这是一个严峻的前景。截至 2019 年底，美国付费电视用户数量约为 9100 万，其中有约 800 万用户注册了 Hulu 和 YouTube TV 等捆绑在线电视服务。据统计，今年上半年约有 350 万有线电视用户停掉了服务。

尽管 AT&T、康卡斯特、Charter Communications 和其他有线电视服务提供商正将业务重点放在提供互联网服务上，但有线电视频道的所有者尤其容易受到影响。这是因为更多用户停掉服务意味着更低的订阅费用户，这对有线电视服务商来说是一个重要的收入来源。斯坦基补充说，AT&T 正专注于发展新的在线流媒体服务 HBO Max，为未来做准备。

AT&T 周四表示，上个季度公司又流失了 59 万有线电视用户。随着客户流失的增加，AT&T 一直在考虑出售其卫星电视业务 DirecTV 中的大部分。

斯坦基的说法表明，愿意为拥有数百个有线电视频道这一传统捆绑服务付费的用户数是在不断下降。

有线电视行业将以多快的速度触底仍有待观察。卡根研究公司预测，到 2022 年付费有线电视用户将降至 5900 万。

卡根研究公司的数据显示，到 2020 年，付费有线电视行业将失去约 11% 的传统客户，而 2019 年和 2018 年的降幅分别为 6.5% 和 3%。

付费有线电视行业已经受到越来越多诸如 Netflix 公司等低成本流媒体业务的威胁。据分析师 Geetha Ranganathan 称，疫情推迟了体育比赛，导致更高的失业率，促使 “球迷们掐掉了有线电视”。