印度孟买邀请特斯拉公司投资建厂，马斯克：明年一定去

印度最为富裕的马哈拉施特拉邦 (Maharashtra)已向特斯拉公司发出邀请，要求美国这家电动汽车制造商去该邦投资建厂。

当地时间周四，马哈拉施特拉邦旅游和环境部长阿迪蒂亚 · 萨克雷（Aaditya Thackeray）发布的一则推文表示，他和工业部长萨巴什 · 德赛（Subhash Desai）在当天与特斯拉公司高管们进行了视频通话，邀请他们到该邦投资。

萨克雷在 Twitter 发布的这则推文表示，“今晚，我和工业部长萨巴什 · 德赛，有机会与特斯拉管理团队进行了一次视频通话，旨在邀请他们来到马哈拉施特拉邦。我出席这次视频通话会，并不只是为了投资，也因为我对电动汽车和可持续发展的坚定信念。”

该推文还表示，“我们坚定地致力于可持续发展的政策建设和改革，并且我个人认为，凭借可再生能源的支持，电动汽车是未来的方向。希望我们能够尽快地将这一思想变成主流。”

马哈拉施特拉邦位于印度西部，是印度重要的工业邦之一，其首府孟买是印度的主要经济和文化中心之一。该邦是吸引外国投资最多的印度地区，其出口总额达到印度全国的 32%。

此前几周，特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾暗示将于明年进军印度市场。本月早些时候，Twitter 上出现了一篇建议特斯拉公司到印度投资的贴文，该贴文附带有一个 T 恤衫图片，上面写着一行字：“印度想要特斯拉”。马斯克当时针对该贴文回复道，“明年是肯定的。”马斯克还称，“谢谢你的等待。”

马斯克早在 2016 年就对印度表示出兴趣，但由于监管政策等问题，特斯拉一直处于观望之中。到了 2019 年 3 月，马斯克又说，“今年很想去印度。如果不能，肯定是明年！”此前有媒体报道称，特斯拉有意在印度设立一个研发中心，并与印度政府进行了洽谈。

分析称，特斯拉进入印度市场的时间，可能是在印度总理莫迪真正重视推动电动汽车在印度使用之时。如果成功进入印度市场，特斯拉电动汽车则将打开又一个新兴市场，其销售量也将会进一步提升。