因允许伪装成游戏的赌博应用上架 App Store，苹果被起诉

IT之家 10 月 23 日消息 苹果公司遭到了一桩诉讼，被指控 App Store 上的一些免费游戏存在非法赌博成分。

2017 年，一位名叫 Karen Workman 的女子从 App Store 下载了一款名为 “Jackpot Mania”的应用，之后她对苹果提起诉讼。Workman “开始通过该应用购买游戏币，这样他 / 她就可以继续玩下去，以获得免费游戏币的机会，从而使他 / 她能够更长时间地享受游戏。”据 AppleInsider 报道，在她提起诉讼前的 6 个月时间里，在游戏币上花费了 3312.19 美元。

虽然赌博应用在 App Store 中被禁止，但诉讼称，内含游戏币的游戏也应该被视为“赌博应用”而被禁止，因为用户 “有能力赢得（硬币），从而获得更多的游戏时间”。该诉讼寻求集体诉讼认证，并要求苹果公司退还 “通过本文所述非法赌博游戏支付的所有金钱”、律师费；并奖励原告 “在本案中代表集体提供服务”。

正如原告所认为的那样，尽管 App Store 中不允许有赌博应用，但她在玩 “Jackpot Mania”时赢得的信用点是有价值的东西，因为这些信用点可以积攒起来，以后用来玩游戏。申诉书不仅指责 App Store 托管的应用违反了康涅狄格州的赌博法规，还指出苹果是非法活动的主要参与者。引用向法院提交的文件，原告说：“苹果不是这些非法赌博游戏的一些次要或偶然的参与者。它是非法活动的主要推动者和便利者。苹果对可以从 App Store 下载哪些应用，以及购买应用内物品的支付方式保持着独断的控制。”

IT之家了解到，该诉讼是周四在美国康涅狄格州地方法院提起的，并声称苹果公司促成了 App Store 上的赌博游戏，并从中获利。