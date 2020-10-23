海思麒麟 9000 再下一城，华为 Mate 40 Pro 空降 AI 跑分榜第一

IT之家 10 月 23 日消息 华为昨晚正式发布了 Mate40 系列手机，与此同时新一代海思麒麟 9000 和麒麟 9000E 芯片也正式登场。华为在介绍全新的海思麒麟 9000 芯片时着墨颇厚，虽然表示这一代 NPU 提升极大，但没有透露其 AI 性能具体如何。

苏黎世理工大学的 AI Benchmark 跑分榜单目前也出现了华为 Mate 40 Pro 的身影，海思麒麟 9000 凭借总分 216.6 分空降榜首，领先联发科天玑 1000 + 芯片达 60%，并在 CPU-Q、CPU-F、INT8 整数运算（NNAPI 1.1）、FP16（NNAPI 1.1/1.2）中均保持绝对领先的水平。

IT之家知悉，麒麟 9000 芯片采用了八核 CPU、24 核 Mali-G78 GPU，2 大核 + 1 小核的 NPU，并集成了华为最先进的 ISP 技术。

华为介绍，麒麟 9000 是迄今为止最复杂、最强大的 SoC 5G 芯片。它的晶体管数量比苹果 A14 多 30%（153 亿个），麒麟 9000 CPU 比骁龙 865 + 快 10%，GPU 比骁龙 865 + 的 Adreno 650 快 52%，其 NPU 比骁龙 865 + 的快 240%，麒麟 9000 下载速度比骁龙 865 + 的 X55 调制解调器快 2 倍，上载速度比骁龙 865 + 的快 5 倍。