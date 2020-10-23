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乔思伯推出新款 ITX 机箱：皮革材质提手，融⼊家具风格

2020/10/23 17:20:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 23 日消息 根据乔思伯官网的消息，乔思伯推出了高端子品牌乔家一物（JONSPLUS），并发布了 Jonsplus BO 100 等 ITX 机箱。

IT之家了解到，BO 100 是乔思伯受⾼阶⾳频产品启发⽽开发的⼀款融⼊家具⻛格的产品，其硬件规格⽀持定义为⽀持中阶硬件产品，可实现短距离⼿提移动。这款采用了方块造型，金属外壳，配备了皮革材质提手，前置 IO 有两个 USB-A 和一个 USB-C 以及耳麦接口。

除此之外，乔思伯还推出了 Jonsplus i 100 Pro，官方表示，i 100 设计之初衷是设法把 itx 机箱的散热能力以及硬件支持能力做到极限，同时把体积控制在合理的范围，让新一代高功耗 CPU / 显卡性能得以释放，也满足用户对于 “小”的本质性而非概念式的需求。最终面市版本的 i 100 Pro 可支持 360/280 水冷，166MM 风冷，显卡长度可以支持到 373mm，可实现单仓 / 分仓双空间布局，三种高阶散热器安装方案，进出风全范围低风阻高密度（40 目）防尘，大小电源共享空间，大数据 3.5”HDD 安装位等功能。

两款产品的价格和上市时间暂未公布。

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关键词：乔思伯机箱

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