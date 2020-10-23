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LG Q52 实拍照曝光：Helio P35、打孔屏、后置四摄

2020/10/23 19:41:20 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：问舟
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LG 在今年年初发布了采用 Helio P22 处理器的 LG Q51 智能手机。各种认证表明，LG 可能会很快推出 LG Q52 来作为 Q51 的迭代产品。近日尚未公布的 LG Q52 手机的几张实拍照片在韩国浮出水面，这表明它可能即将推出。

照片显示 LG Q52 的左侧边缘有音量按钮和电源键，右侧则有指纹扫描仪。在正面，屏幕顶部中间有自拍相机的开孔。

手机的后面板似乎由光滑的聚碳酸酯纤维垫制成。而矩形摄像头模组内具有四个摄像头和一个较大的 LED 闪光灯。它的底部边缘有一个 3.5 毫米音频插孔，一个麦克风，一个 USB C 端口和一个扬声器格栅。

根据之前的报道，LG Q52 智能手机尺寸为 165 x 76.7 x 8.4mm，重 188 克。配有 6.6 英寸的 LCD 屏幕，可提供 720 x 1600 的 HD + 分辨率，还有 1300 万像素的前置摄像头。

LQ Q52 的后置四摄系统包括一个带 f / 1.8 光圈的 4800 万像素主相机，一个 500 万像素的广角镜头，一个 200 万像素的深度传感器和一个 200 万像素的微距相机。

LQ Q52 搭载 Helio P35 芯片和 4GB RAM。它具有 64GB 的内部存储空间，支持 microSD 卡插槽，4,000mAh 电池。

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关键词：LG

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