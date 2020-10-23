苹果副总裁：iPhone 确实会引起卡片消磁，信用卡无妨，但建议用卡包保护

（原标题：苹果高管称 iPhone 12 会让部分卡片消磁：建议选个 MagSafe 皮革卡包）

苹果的 iPhone 营销副总裁 Kaiann Drance 今天在 Rich on Tech 播客上接受了新的采访，谈论了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，就一些问题进行了回应。

随着 iPhone 12/12 Pro 的正式发货和开售，一些用户担心 iPhone 12 背部、MagSafe 充电器内嵌的磁铁会否让卡片消磁。

当被问及新的 MagSafe 系统是否会让卡片消磁时，Drance 承认某些卡片可能会受到 MagSafe 的影响，但 Drance 没把话说死，她表示带磁条的信用卡磁力较强，应该不会存在消磁问题。但部分卡片比如就带你房卡等则可能会有这种隐患。：

“我们会小心翼翼地确保尽可能地让卡片受到保护，对于那些信用卡而言，它们的磁条非常坚固，因此紧挨着手机旁边应该不会有问题。您只需要注意的是诸如酒店卡之类的一次性类型卡片，该类型卡片可能会存在隐患。但是，我们有很多不错的选择，例如专用 MagSafe 皮革卡包，其内部做了屏蔽处理。”

另外，对于 iPhone 不附赠 USB-C 充电头的做法，Drance 表示消费者不用刻意选购新的 USB-C 充电头，老的闪电线配 USB-A 充电头同样能用。