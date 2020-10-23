金山云梁守星：未来两三年超高清、互动式视频将成为行业主流

10 月 23 日晚间消息，金山云高级副总裁、合伙人梁守星近日表示，在 5G 时代下，超高清、沉浸式视频将成为视频行业的主力军，而云游戏也将成为未来发展的关键。

互动沉浸式视频将成主力军

梁守星表示，今年受疫情的影响，在线教育、直播、远程办公等需求激增，让视频行业的流量出现 “井喷式”增长。得益于 5G 高并发和低延时的特性，未来两三年，超高清、互动式视频会逐渐成为主流的视频方式。

根据 IDC 发布的《中国视频云市场跟踪（2019 下半年）》报告显示，2019 年中国视频云市场规模达到 46.2 亿美元，同比增长 46.3%。根据 IDC 预测，到 2024 年，中国视频云市场规模将超过 220 亿美元。

他认为，在 5G 网络下，基于超高清、低时延互动的沉浸式视频业务场景会不断产生和演化，未来几年将成为视频行业的主力军，“布局这个增量市场，金山云根据 5G 的特征明确了视频云’向上 AI 化、向下边缘化‘的发展方向，并基于这个大方向提出了‘智享沉浸视界’的发展目标，因为我们认为 AI 对未来的高清互动会有非常大的助力。围绕这一发展方向，我们持续优化升级相关技术和解决方案”。

云游戏是未来发展的关键

在金山云早期发展过程中，小米和金山集团起到了助推作用。在他看来，除了直接使用金山云，兄弟企业也会使用金山云以外的云服务，这时候，他们可以非常直观地进行服务对比，这对金山云的发展，起到了非常关键的作用，“有了对比，我们才能发现不足，如果是纯市场客户，他们觉得金山云不好用，可能直接就换其他云厂商，不会去给金山云提出改进意见，而兄弟企业能够直接给我们提出问题，帮助金山云完善产品和服务”。

对于未来，梁守星称，视频云走到今天，经历了互联网视频的兴起和高速增长。在 5G 时代，相信互联网的流量还是会以视频为主，而且视频会越来越多元化。

此外，他还十分看好 VR 云游戏的未来。他认为，该领域将具备空前的发展规模，“未来的原生游戏，设计的是一个更宏观的世界，整个规模具备承载性和可持续性，会比现在游戏体系更加健壮。所以，抓住云游戏也是视频云未来发展的关键”。