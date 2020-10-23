比尔 · 盖茨：至少在 2021 年秋季之前，美国疫情无法缓解

（原标题：盖茨：新冠疫情在 2021 年秋季之前无法消除）

据报道，微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）今日在接受媒体采访时表示，尽管全球仍在努力遏制新型冠状的传播，但从现在开始，未来一年内仍无法恢复正常。

近年来，盖茨一直提醒世人警惕流行病。今年 4 月，盖茨曾表示，在 2021 年秋季之前，美国人不会 “完全安全”地免受新冠疫情的危害。近期，盖茨对新冠病毒疫情的预测更为黯淡，因为它已导致全球 100 多万人死亡，但人们对疫情的反应依旧迟缓。

今日，盖茨在接受采访时表示：“全球反应迟缓意味着，到 2021 年秋季，仍不会完全恢复正常。”

作为微软的联合创始人，盖茨现已成为一名直言不讳的公共卫生倡导者。在 2014 年的 TED 演讲中，他甚至曾预见性地表示：“下一次疫情爆发？我们还没有准备好。”

对于今年的新冠病毒疫情，美国的准备尤其不足。自 3 月份以来，盖茨一直在呼吁这一事实。此外，盖茨还批评了特朗普政府退出世界卫生组织（WHO）的决定，称这一举动 “听起来很危险”。

盖茨今日称：“可悲的是，随着我们进入秋季，病例和死亡人数将再次回升。这些数字之所以如此之高，部分原因是我们的反应非常糟糕。”

虽然如此，盖茨今日也表达了他乐观的一面，暗示到 2021 年秋季，美国的情况将大大改善。盖茨说：“许多服务业的工作可以重新到位，学校也可以回到原位。但在该期间内，我们也面临着风险。”