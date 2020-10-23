官方讲解小米妙享跨屏协作，小米 10 至尊纪念版已支持

IT之家10月23日消息 小米妙享跨屏协作功能目前已经正式上线，但仅支持小米 10 至尊纪念版手机配合 MIUI 12 稳定版 MIUI v12.0.13.0 使用。

据官方介绍，小米妙享跨屏协作可以在电脑上操作手机，同时也让手机利用电脑的能力，支持拖动文件互传、电脑编辑手机文档、多窗口支持等。

使用小米妙享跨屏协作需要开启手机蓝牙和 WiFi，然后在电脑上运行智能互联客户端，生成有效二维码以连接手机。用户只需要在第一次连接时进行手动认证，之后无需繁琐步骤，直接在电脑上连接即可。

IT之家了解到，小米 9、小米 9 Pro、K20 Pro 等的开发版已支持小米妙享跨屏协作，而小米 10、小米 10 Pro 即将在安卓 11 上重新进行适配，因此还需要一段时间才能使用。

文件互传

将电脑端的文件拖进手机的文件管理中，或将手机内的文件快速分享给电脑

该功能目前只支持在相册、文件管理中拖起一个文件并传输至电脑，除上述两个 App 外暂时无法互传，但官方将在适配后支持更多

电脑文件支持常用即时聊天软件或其他支持通用分享功能的 App

跨屏协作

可以通过电脑上的程序直接编辑手机上的文件，编辑完成后可直接保存在手机上

但目前依然仅支持相册、文件管理

值得一提的是，将根据用户电脑上默认设置的文件打开方式决定用什么软件打开

多任务

电脑端打开两个手机端窗口，同时进行多个任务