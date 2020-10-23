德银：苹果 iPhone 12 新功能 MagSafe 将刺激苹果配件业务增长

据报道，德银分析师杰里尔 · 安格（Jeriel Ong）今日表示，iPhone 12 的新功能 MagSafe 将刺激苹果公司配件业务的增长。

当前，苹果的配件业务仅只其总销售额的 1% 至 2%。但安格认为，随着 MagSafe 功能的推出，苹果的配件业务将得到发展。

事实上，MagSafe 是一个旧的 MacBook 功能，如今在整个 iPhone 12 系列手机中重新出现。MagSafe 让用户可以轻松地将配件通过磁性连接到设备背面，同时通过新的 Apple MagSafe 充电器实现快速充电。新款支持 MagSafe 的 iPhone 保护套也支持这一点。

那么该功能为什么能刺激苹果配件业务销售额增长呢？安格解释说：“虽然 iPhone 的尺寸通常会提前很长时间告知第三方外壳和配件制造商，但这一次 MagSafe 的出现似乎并未提前传达给太多的配件制造商。我们认为，支持 MagSafe 的保护套和配件，与不支持该功能的产品相比是一个优势。”

安格还举例说，尽管保护套在 iPhone 和充电器之间造成了更大的距离，但支持 MagSafe 的官方 iPhone 12 保护套，将允许手机以 15W 的功率无线充电，这可能是第三方保护套厂商无法实现的。

此外，安格还认为，一些汽车配件也可以采用 MagSafe 技术。另外，一些厂商可能会开发 MagSafe 电池，用于额外的供电。安格表示，所有这些产品都将推动苹果配件业务增长。