惊喜陆续有来：细数 Win10 即将到来的几处变化

随着 Windows 10 20H2 的正式推送，微软开始将重点放在了新功能开发上。在近期推出的 Windows Insider 中，几则新功能格外引人注目，接下来就一起来看看吧。

1. 桌面壁纸自动更新

“锁屏聚焦”是现版 Win10 中一项系统美化功能，能够每天自动更换一张锁屏壁纸。不过这项功能目前仅限于锁屏，桌面壁纸是无法享受的。有消息称，微软将在下个版本中将 “聚焦”（Spotlight）功能扩展至桌面壁纸，同样源自精美的微软 Bing 图库。此前微软已经推出过一项 “必应桌面”小程序，这项功能的加入将让我们省去安装软件的麻烦。

桌面壁纸也能每天更换了

2. Edge 浏览器增加比价

自打 Chromium Edge 上线以来，人气飙升。很多其他浏览器用户，现在也纷纷转投到 Edge 的怀抱。有媒体爆料，微软将在 Chromium 版 Edge 中添加一项价格比较功能，可以在用户进行网络购物时自动显示其他经销商的报价与优惠券。不过这项功能目前仅限于美国经销商，对于国内用户还比较遥远。

微软计划在 Edge 中加入价格比较功能

3. 新增网页滚动截图

Win10 的截图功能一直倍受好评，不过有一个问题始终无法解决，这就是长网页截图。好消息是，微软计划在未来版本中增加网页滚动截图，并且直接集成到 Edge 浏览器中。使用时，只要用鼠标向下拖动，即可完成截图操作，同时它也支持将截图快速分享出去。

新增加的网页滚动截图

4. 游戏专用任务管理器

任务管理器大家都用过，但专为游戏打造的任务管理器你了解吗？这项功能是 Win10 Xbox Game Bar 里的一个子模块，可以让玩家在不离开游戏的情况下直接关闭应用。整个界面类似于现版任务管理器，包括 CPU、内存、硬盘、GPU，同时还会用颜色标识，绿色代表正常，红色意味着该程序对系统影响较大。

Xbox Game Bar 内置任务管理器

5. 键盘集成听写模块

Win+H 是 Win10 的听写快捷键，只不过由于太隐蔽，知道的人不多。有消息表明，微软正准备改造这一功能。和现版不同，新版将语音听写直接集成到软键盘的左下角，类似于现在的手机输入法。此外新版还允许直接用语音，控制该功能的开启与关闭。

加入听写功能的新版软键盘

6. 将网页 “钉”到开始菜单上

这项变化同样与 Edge 有关，有消息表明，微软有意将 IE8 里的经典 “Pin”功能，移植到 Chromium Edge 中。这项功能允许用户将任意一个网页，直接固定到开始菜单或任务栏上，以便更快速地打开日常网站。此外网站也能生成 PWA，生成的 PWA 同样可以 “钉”到开始菜单或任务栏上。

新版 Edge 将支持把网页 “Pin”到开始菜单或任务栏

写在最后

按照微软的更新逻辑，春季往往是新功能推出的时候，而秋季则是大范围的 Bug 修正。由此可见，Win10 20H2 仅仅是一次小规模更新，接下来的 2021 版更有看头。那么上面这些新功能吸引到你了吗？一起拭目以待吧！