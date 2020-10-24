苹果电脑挥之不去的烦恼：怎样兼容 U 盘、移动硬盘

很多用苹果电脑的朋友，都经常会遇到这样的烦恼：插入某个 U 盘或者移动硬盘，发现只能读取文件，没法把文件复制进去！这是因为这个 U 盘或者移动硬盘，使用的是 NTFS 格式，这也是 Windows 御用的文件系统，但 macOS 却无法对其有较好的兼容。

为什么 U 盘、移动硬盘会使用 NTFS 格式？主要有以下原因。

老旧的 FAT32 虽然兼容性好，却无法容纳单个 4G 以上的文件；

受 Windows 系统影响，Windows 太过于流行，而在 Windows 系统中格式化 U 盘移动硬盘，NTFS 是一个非常显眼方便的选项；

和同样支持大文件的 exFAT 格式相比，NTFS 带有日志机制，文件更有保障，不易丢失。

因此，大量 U 盘、移动硬盘都使用 NTFS 格式。macOS 默认只能读取 NTFS 磁盘的文件，无法写入，往往需要借助第三方软件才能实现读写。而这些第三方软件，很多都是需要收费的，为了读取 U 盘移动硬盘还得花一笔钱，似乎不太值？今天，就来给各位苹果用户推荐一个免费开源的工具，可以完美兼容 NTFS 格式！

NTFS Tool 就如其名字所示，是一款适用于 macOS 系统的 NTFS 格式兼容工具。它是一款开源软件，如果你是开发者，可以点击下面的链接进入它的 GitHub 页面。

NTFS Tool GitHub 主页：https://github.com/ntfstool/ntfstool

NTFS Tool 的使用很简单，安装后运行即可生效。NTFS Tool 带有完整的 NTFS 文件系统兼容功能，支持 NTFS 磁盘读写、挂载，推出、管理等功能，可谓是补足了 macOS 的短板。与此同时，NTFS Tool 的界面也非常简单易用，不但可以呈现完整的目录，而且还会显示磁盘容量、文件空间占用等信息，还是相当实用的。

NTFS Tool 的其他功能特性还有可以自主刷新磁盘信息、支持触控栏快捷键等等，而 NTFS Tool 目前仍在不断更新，根据官网的介绍，在未来 NTFS Tool 还会支持常驻系统托盘、支持 macOS 的深色模式等特性，产品更加完善。

总的来说，这是一款非常实用的 macOS 软件，它解决了苹果电脑对 NTFS 格式的兼容问题，可谓是刚需。而难得可贵的是，这又是一款开源、免费的软件，非常良心，有需要的朋友可别错过了。