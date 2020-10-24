美股涨跌不一，英特尔暴跌 10%，特斯拉中国召回近 5 万辆车跌逾 1%

北京时间 10 月 24 日消息，今天美股涨跌不一，三大股指本周均遭遇下跌。截至收盘，道指跌 28.09 点，跌幅为 0.1%，报收 28335.57 点；标普 500 指数涨 11.9 点，涨幅为 0.34%，报收 3465.39 点；纳指涨 42.28 点，涨幅为 0.37%，报收 11548.28 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：股东批准合并交易，易车网股价上涨 0.32%

易车网昨晚公告称，在当天举行的特别股东大会上，公司股东批准如下事项：1、授权、批准公司、易车控股有限公司（母公司）、易车 Mergersub 有限公司（合并子公司）在 2020 年 6 月 12 日公布的合并协议和计划。根据协议，合并子公司将合并到公司中，公司将作为运营主体继续存在，成为母公司的全资子公司；向开曼群岛企业注册署提交合并计划。持有易车网流通普通股股本约 88.9% 的股东（股票登记日为 2020 年 10 月 9 日），亲自或委托他人在特别股东大会上投票。在参与投票表决的股票中，99.9% 投票支持合并计划、合并协议和相关交易。易车网将与各相关方合作，满足协议规定的条件，按时完成合并交易。交易完成后，易车网将会退市，其美国存托股将不会再在任何股票交易所挂牌交易。今天常规交易中，易车网股价上涨 0.05 美元，涨幅为 0.32%，报收于 15.92 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 9：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：特斯拉中国市场召回 3 万辆汽车，股价下跌逾 1%

因悬挂系统缺陷，特斯拉将在中国市场召回近 5 万辆 Model S 和 Model X。根据中国市场监管总局发表的一份声明，特斯拉召回的车型生产日期介于 2013 年 9 月 17 日至 2018 年 1 月 15 日期间，这些车辆被发现存在两种不同的悬挂系统缺陷，有些车辆同时存在这两种缺陷。特斯拉中国代表未就此置评。自上海工厂 2020 年初前后投产后，进口特斯拉电动汽车每月在中国市场销量通常只有数百辆。电池缺陷引发的起火等质量问题，可能影响消费者购买电动汽车的意愿。上海工厂帮助特斯拉中国市场不断扩大，年产量达到 20 万辆。数个月来，国产特斯拉电动汽车每月上牌量都在 1.1 万辆左右，其中 9 月份为 10881 辆。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 5.16 美元，跌幅为 1.21%，报收于 420.63 美元，盘中一度探底 407.38 美元。由于第三季度业绩 “非常强劲”，摩根士丹利星期五发表投资报告，将其目标股价由 330 美元上调至 360 美元，这意味着与今天收盘价相比，特斯拉股价还有约 14% 下跌空间。分析师还将特斯拉 2020 年交付目标由 49 万辆上调至 49.7 万辆，将明年交付量目标由 69.8 万辆上调至 77.8 万辆。摩根士丹利还维持对特斯拉股票的 “持有”评级。

图 12：解决制造问题并非易事，至少 15 名分析师下调英特尔目标股价

由于面临与未来相关的更大问题，虽然第三季度营收和利润双双超过预期，英特尔股价的表现却相当差。今天常规交易中，英特尔股价下跌 5.7 美元，跌幅为 10.58%，报收于 48.2 美元。这是英特尔股价连续第二个季度在发布财报后出现两位数下跌，由于承认新一代芯片将会跳票，或交由代工厂商生产，发布第二季度财报次日，英特尔股价下跌 16%。美国银行分析师维维克 · 阿雅（Vivek Arya）认为，要解决英特尔制造问题并非易事，尤其是在芯片产业竞争日趋加剧的情况下。他把英特尔股票评级由 “中性”下调至 “减持”。阿雅在投资报告中写道，“计划执行方面的不确定性，将继续蚕食英特尔在 PC / 数据中心市场上 80%-85% 的市场份额，限制每股收益的增长。英伟达、AMD 等没有芯片制造工厂的芯片厂商，能够充分利用芯片制造领域的优势。”他怀疑规模可能成为英特尔与代工芯片厂商合作的障碍。投资报告称，“目前尚不清楚英特尔何时决定与代工厂商合作，是将部分还是全部制造业务交由代工厂商，也不清楚是否有代工厂商拥有为英特尔生产价值数百亿美元芯片的产能，是否有芯片代工厂商愿意与英特尔合作，毕竟英特尔随时可能重新自己生产芯片。”他将英特尔目标股价由 60 美元下调至 45 美元。英特尔发布第三季度财报后，至少 15 名分析师下调了其目标股价。