保护流量和电池续航：如何在苹果 iPhone 12/Pro 上管理 5G 设置

IT之家10月24日消息 苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 是首批支持 5G 的 iPhone，用户需要注意一些与 5G 有关的设置。

IT之家了解到，默认情况下，当用户设置新的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 时，手机将激活自动 5G 模式，该模式仅在不会显著降低电池续航能力时才打开 5G 数据。

外媒 9to5Mac 指出，自动 5G 模式会自动在 5G/4G 和电池寿命之间取得最佳平衡。苹果表示其还考虑了用户的数据流量计划：

iPhone 上 5G 的默认设置已根据您的数据计划，针对电池寿命和数据使用进行了优化。您可以针对何时使用 5G 以及在某些应用中使用多少数据来自定义这些选项。

用户可以关闭这一功能，这样 iPhone 就可以一直使用 5G，而且还有数据模式可供选择。相关设置如下：

前往 iPhone 12 的 “设置”应用；

点击蜂窝网络；

选择蜂窝数据选项；

点击语音与数据；

默认使用 “自动 5G”，用户可以选择 “启用 5G”随时使用；

如果用户想完全关闭 5G，可以选择 “4G”选项。

▲ 图源：9to5Mac

此外，支持高频 mmWave 频段的机型目前仅在美国销售。其中包括兼容 Verizon 新的 5G 超宽频网络，截至目前，该网络已在美国 55 个城市开通。美版 iPhone 中，当用户连接到 mmWave 5G 网络时，5G + 是 AT&T 的符号，5G UW 则是 Verizon 的标识。