华为 Mate 悲壮史：十年逆袭，三轮打压，一朝悬空

失了麒麟芯片的 Mate 手机，和 “砖头”有什么分别？

就在昨日（10 月 22 日），Mate 40 系列与麒麟 9000 发布会落下帷幕。与往常一般，在新一代麒麟芯片的加持下，Mate 40 系列表现依旧不俗。

发布会上，华为也打了一波 “情感牌”，回忆了初代 Mate 到 Mate 30。而这 “七年十代”的发展，也是麒麟系列和 Mate 系列手机相互成就的一路。

只不过，如今路上出现了一块难以逾越的大石，若越不过，目前的起点，可能也就是终点了。

肩负重任

Mate 系列前身为华为 D 系列，后者在 2013 年便停止更新，完全由 Mate（有 “伴侣”、“伙伴”之意）取代。尽管背靠华为这一大山，但 Mate 的出世，却肩负了 “生活的重担”。

由于此前华为发布的多款高端机接连折戟，团队士气差，钱也烧得差不多，用华为手机产品线副总裁李小龙的话说，再不做出能挣钱的手机，团队就要揭不开锅了。

李小龙表示：

这种情况下，需要开发能养家糊口的产品，于是 Mate 1 代低调地开始孕育。

初代 Mate 于 2013 年 1 月推出，配置了海思 K3V2 四核 1.5GHz 芯片，主打 “超大屏幕、超强续航”两大亮点。

相比此前的华为旗舰机，Mate 精准抓住了用户需求。不过，其搭载的 K3V2 芯片却成为雷点所在。

K3V2 是华为海思发布的第二款手机芯片，号称是全球最小的四核 ARM A9 架构处理器。从当时华为公开的性能指标来看，其表现不输三星、NVIDIA 以及高通的产品。

但到了实际应用上，K3V2 芯片的缺点便一展无遗。手机发热、加载缓慢等导致用户体验极差，可谓是灾难，当时有网友调侃其是真正的 “为发烧而生”。

最终，初代 Mate 的销量并不尽如人意。但对比华为此前的手机销量，初代 Mate 称得上是 “虽无大卖，起码不亏”之作。

由于销量不高，导致多出了很多电池、屏幕物料，如果不将其消耗，可能搭进利润都不够赔。于是，华为 “被迫”开发了 Mate 2。

Mate 2 卖点依旧是超值大屏，与初代 Mate 不同的是，Mate 2 搭载的是麒麟 910，华为第一代内置 4G 通信能力的 SoC 芯片。

麒麟 910 首次了集成其自研的巴龙 710 基带，且此后便一直沿用自研基带。依靠华为在通信方面原有的强大能力，麒麟 910 的芯片有了很大提升。

不过，即便芯片有了升级，但由于 Mate 2 整机竞争力不足，最终两代 Mate 手机只能达到盈亏平衡，并无将华为手机拯救出水火之中。

但幸好，那个拯救华为手机的”盖世英雄 “很快就出现了。

打进高端

在 Mate 全系手机中，Mate 7 绝对是不可忽视的存在。其特别之处不仅仅在于首次采用的跨越式命名，更在于它是为华为手机打下江山的最大功臣。

2014 年 9 月，华为发布 Mate 7。自推出之日，Mate 7 就占据了天时地利人和，可以说是当年的 “智能手机届锦鲤”。

当时，高通发布的骁龙 810 由于发热严重，导致其搭载的安卓系智能手机纷纷扛不住。另外，同一时期的苹果正被爆存在后门，安全性正遭受质疑。

相较之下，搭载自家麒麟芯片且无黑料爆出的华为手机便显得更胜一筹。但仅有运气还不够，要想拉开差距，还得靠实力说话。

Mate 7 搭载的是海思麒麟 925 芯片，同时集成了 4 个 A15 核心、4 个 A7 核心、4 核的 Mali-T628 核心、一颗 i3 协处理器，以及 LTE 调制解调器芯片，使其手机具备强大性能支持。

再加以大屏、长续航的卖点，全新引入的指纹扫描功能，在当时的安卓市场，Mate 7 可以说是所向披靡。

值得一提的是，由于指纹扫描功能是华为首次引入于智能手机中，华为将其数据保存在一个叫做 SecureOS 的芯片组中，以此保障个人隐私安全性。

据华为消费者业务手机产品线总裁何刚透露，上市仅 6 个月，Mate 7 累计发货就超过 400 万部，最终在产品周期内成交量超过 700 万台。

Mate 7 成为华为涉足手机行业十多年来第一款高价手机销量超过 10 万部的机型，不仅创下 Mate 系列最高纪录，同时创下国产高价智能手机出货量的纪录。

凭借 Mate 7，华为完全进入到高端手机市场。

在创下销售记录之外，Mate 7 还凭借杨柘主刀的 “爵士人生”广告语强化了 Mate 系手机的高端商务印象；而这，正好迎上了后来的高端智能手机发展浪潮。

从 2016 年开始，国内手机市场经历洗牌阶段，国内智能手机市场由倒三角格局向 “T”字型格局演变，OV、小米等手机厂商也纷纷发力中高端，而一向主打高端的华为手机由此凸显。

站稳脚跟

Mate 7 之后，Mate 系列手机基本上都会首发搭载一年发一款的麒麟芯片（2018 年破了一次例，麒麟 980 首发搭载于荣耀 Magic2），华为海思半导体与智能手机业务形成了很好的互相促进关系，前者借助后者达到高峰。

随着 Mate 8、Mate 9 系列手机的畅销，海思麒麟系列的知名度也越来越大。到了 2017 年发布的 Mate 10，凭借其搭载的麒麟 970，更是将 Mate 销量带上了新高度。

麒麟 970 是全球首款内置独立 NPU（神经网络单元）的 SoC 芯片，让智能手机迈向了新阶段智能化，在 AI 场景处理方面有了质的提升。

后来也不难得知，Mate 10 销量再次创下华为记录，全球出货量累计达 1000 万台（截至 2018 年 6 月），创华为 Mate 系列出货量同期新高。

另外，据市场研究机构 IDC 报告，2018 年第二季度，华为智能手机市场份额提升至 15.8%，超越苹果首次成为全球第二大智能手机厂商。

对于智能手机的强劲表现，余承东表示——这是自华为消费者业务成立以来，最好的业绩表现。

而后，2018 年推出的 Mate20 （搭载麒麟 980）同样实现了超越，上市仅四个半月，其发货量便突破 1000 万台。

不过，这一亮眼的成绩很快就被新一代 Mate 系列手机——Mate30——打破。并且，Mate30 的出现，也让华为手机与苹果、三星的竞争火焰烧得更烈。

Mate30 系列一改以往 10 月份左右的发布时间，而是选择了新款 iPhone 正式对外发货的前一天，其中的挑战意味，不难想见。

从性能上看，Mate30 系列首发搭载的是麒麟 990 和麒麟 990 5G 芯片，除了在 CPU、GPU 、NPU 等方面的性能表现有所提升，支持 5G 通信更是将 Mate 30 的竞争力拉满。

在 4G 向 5G 更迭的关键时期，华为自研芯片优势再次得以发挥，率先进入风口，Mate 30 也由此成为 2019 年卖得最好的 5G 手机，以 37% 的市场份额超过三星，夺得全球 5G 手机出货量第一的宝座。

不仅如此，在 Mate 30 助力下，华为终于在全球智能手机市场上超越三星，实现登顶。

根据市场调研机构 Counterpoint 公布的 2020 年 4 月份全球智能手机出货量报告，华为市场占有率高达 21.4%，超过三星的 19.1%，成功登顶全球第一的位置；这也是华为历史上首次超越三星。

华为在智能手机业务的强势表现，也让海思迎来了高光时刻。

具体来说，根据国内分析机构 CINNO Research 在今年 4 月底发布的月度半导体产业报告，华为海思在中国智能手机处理器市场的份额达到了 43.9%，超越高通的 32.8%——这在历史上，同样是第一次。

当然，Mate 30 系列功不可没。

前途渺茫

按照 Mate 系列的发展趋势，如果没有美国禁令，华为 Mate 未来十分可期；但这仅仅也只是假设而已了。

从目前态势来看，麒麟芯片无以为继已是板上钉钉的事实，起码在一个相当长的时间内都是如此。这对今后无芯可用的 Mate 而言，无疑是致命性打击。

十年所造辉煌，一纸禁令，或将一朝归于虚无。

参考